少女時代・ティファニー、“結婚前提”恋人との関係は良好？「惜しみなく応援」と間接言及 | RBB TODAY

関係はすこぶる順調のようだ。

少女時代メンバーで女優のティファニーが、恋人に関する質問に笑顔で答える場面が注目を集めた。

【画像】ティファニーとピョン・ヨハン、濃厚キス

ティファニーは1月9日、ソウルのSBS社屋で行われた新オーディション番組『Veiled CUP』(原題)の制作発表会に出席した。

この日、現在交際中の俳優ピョン・ヨハンが、『Veiled CUP』についてどのような応援をしているのかと問われたティファニーは、笑顔で「周囲でサポートしてくださる方々が、惜しみなく応援してくれている」とコメント。さらに、「番組をとても楽しみにしているという声や、たくさんの関心と期待を周りから寄せられている」と付け加えた。

具体的にピョン・ヨハンの名前や行動には触れなかったものの、間接的に応援を受けていることを明かした形だ。

（写真提供＝OSEN）ティファニー

ティファニーとピョン・ヨハンの交際は昨年末に判明。Disney＋のドラマ『サムシクおじさん』での共演をきっかけに恋人となり、現在は結婚を前提に交際を続けているという。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

■【画像】少女時代・ティファニー、ピョン・ヨハンと濃厚キスシーン

■【写真】「まぶしすぎ！」少女時代・ティファニー、タトゥーがチラリ

■【写真】ティファニー、清純と色香兼ね備えたバカンスSHOT