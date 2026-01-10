「直視できない！」アリン、大胆“バックレス”で魅了…美背中まる見えSHOTにドキッ【PHOTO】 | RBB TODAY

OH MY GIRLのメンバーで女優としても活躍するアリンが、息をのむほどの美しさで魅了した。

アリンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】アリン、妖艶スリットワンピで誘惑…

公開された写真には、バックレスデザインが印象的なホワイトドレスを身にまとったアリンの姿が収められている。背中が大胆に開いたドレスからは、ほっそりとした二の腕や引き締まったシルエットが際立ち、階段を上る後ろ姿や振り返った瞬間の表情が、清楚さと大人の色気を併せ持つ洗練された雰囲気を漂わせている。。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「お肌真っ白！」「本当に綺麗」「直視できない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝アリンInstagram）

なお、アリンは昨年、Wavveオリジナルドラマ『Sライン』（原題）やドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』（KBS2）に出演し、女優としての存在感を着実に高めてきた。2026年のさらなる活躍にも大きな期待が集まっている。

◇アリン プロフィール

1999年6月18日生まれ。本名チェ・イェウォン。韓国・釜山出身。小学生のころから歌手を夢見て、両親を説得し、WMエンターテインメントのオーディションを受けて見事合格。2015年にOH MY GIRLのメンバーとしてデビューした。グループ内では末っ子の愛されキャラ。サブボーカル及びリードダンサーを務めている。2020年、ウェブドラマ『少女の世界』で女優デビューも果たし、2022年のドラマ『還魂』で女優としてのポテンシャルを発揮した。真っ白な肌と美貌で女性人気も高い。

