TWICE・ツウィ、“大胆インナー見せ”ファッションで視線強奪！「息できない」「スタイル良すぎ」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのツウィが、大胆なファッションで話題を集めている。

ツウィは1月9日、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】直視できない…ツウィ、”胸元ざっくり”大胆衣装

写真の中でツウィは、トップスの上にインナーを重ねるという大胆なスタイリングを披露。大きく開いたトップスからは引き締まったウエストラインが際立ち、視線を奪う。また、上から見下ろすようなクールな眼差しも印象的で、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「息できない」「信じられない」「美しすぎる」「スタイル良すぎ」といった反響が相次いでいる。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは現在ワールドツアーを開催中で、4月には日本・東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演を行う予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。

