シャトレーゼ、46種類の贅沢クリスマスケーキが登場！宇治抹茶の本格ケーキからサンタさんのミニケーキまで | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
シャトレーゼ、46種類の贅沢クリスマスケーキが登場！宇治抹茶の本格ケーキからサンタさんのミニケーキまで

シャトレーゼ「Christmas Cake Collection 2025」
　菓子専門店「シャトレーゼ」が、12月15日までクリスマスケーキの予約受付している。今年は「選べるしあわせ、広がるひととき」をテーマに、多彩な全46種類のケーキを展開。シーンや好みに合わせて選べる充実のラインナップとなっている。

　今年はブラッシュアップした「プレミアムデコレーション」シリーズが登場。厳選素材を使用した上質なケーキに加え、新たに和素材を取り入れた新商品も登場する。「Xmas プレミアム苺デコレーション」（13cm 4800円、10cm 3800円）は、ふんわり焼き上げたスポンジで、ジューシーな苺と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソース、カスタード入りホイップクリームをサンド。苺のみずみずしさとクリームの深いコクが調和したシンプルながらも贅沢なクリスマスケーキだ。

Xmas プレミアム苺デコレーション　13cm （税込5,184円）

　「Xmas ノエル・マッチャ ～宇治抹茶と香ばしサブレの重なり～」（15cm 3700円）は、芳醇なバターと塩をきかせた宇治抹茶のサブレ・ブルトンに、黒糖を隠し味にした抹茶クリームを重ねた。カシューナッツと白州名水仕込みの自家製粒餡が調和し、上品な味わいと深みを演出する。

Xmas ノエル・マッチャ ～宇治抹茶と香ばしサブレの重なり～　15cm （税込3,996円）

　数量限定の「Xmas ジュエルフレーズ」（22cm×20cm 16000円）は、先着1000個限定。静岡県産きらぴ香苺をケーキの宝石箱にぎっしりと詰めた大型のプレミアムケーキで、キルシュとレモンリキュールがほんのり香るアーモンドスポンジに、北海道産生クリームを使用した口溶けの良いホイップクリームを合わせている。

Xmas ジュエルフレーズ　※数量限定、先着1,000個限定　22cm×20cm （税込17,280円）

　また、ファミリーに人気の定番「Xmas 苺デコレーション」は17cm（4500円）、14cm（3500円）、11cm（2800円）の3サイズを用意。幅広い世代から愛される素材の味が活きたシンプルで飽きのこないクリスマスケーキだ。

Xmas 苺デコレーション　①17cm（4,860円）②14cm（3,780円）③11cm（3,024円）

　かわいらしいミニケーキシリーズでは「Xmas ゆかいなサンタさん」「Xmas かわいいトナカイさん」「Xmas まんまるゆきだるま」（各8cm 400円）を展開。3種類を詰め合わせた「Xmas パーティーボックス」（3個入 1280円）も用意している。

Xmas パーティーボックス　3個入（1,382円）

　予約方法は店頭受付が9月26日から12月15日まで、Web受付が9月26日から12月14日21時まで。商品お渡し期間は商品によって異なる。


《村上弥生》

