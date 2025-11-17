乃木坂46・久保史緒里、洗練された黒トップス姿で表紙に登場！卒業コンサートへの思いを明かす | RBB TODAY

11月25日に『blt graph.vol.113』（東京ニュース通信社）が発売される。表紙、別冊付録ポスター、ポストカードの画像が公開された。同誌では、乃木坂46の久保史緒里が表紙・巻頭を飾る。

「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

表紙には、彼女の表情がはっきりとわかるカットが採用された。白と黒の対照的な配色が、透明感溢れる彼女をより印象づけている。

「blt graph.vol.113」セブンネット購入特典ショッピングポストカード【久保史緒里（乃木坂46）B】

「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

11月26日・27日の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」をもってグループを卒業する久保。2016年に乃木坂46の3期生として加入して以来、節目ごとに本誌や兄弟誌『B.L.T.』に登場し、自身の思いを伝えてくれていた。

「blt graph.vol.113」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

今回は、明るい光が差し込むスタジオと自然あふれる公園で、旧知のスタッフとともに和やかに撮影が行われた。彼女の持つ透き通るような雰囲気を存分に感じられるカットや、思いの丈を語ったスペシャルロングインタビューが収録されている。

「blt graph.vol.113」セブンネット購入特典ショッピングポストカード【花田藍衣（AKB48）】

また、結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」の日本武道館公演を12月4日～7日に控えるAKB48から、19期研究生の花田藍衣が初登場する。 花田は研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした注目の若手メンバーだ。今回は、人肌恋しくなる冬が訪れる中、一緒にほかほかと温まるようなイメージで撮影。インタビューでは、常に笑顔を絶やさない彼女の、まだ明らかにされていない素顔に迫る。

「blt graph.vol.113」セブンネット購入特典ショッピングポストカード【金澤亜美（僕が見たかった青空）】

12月17日に7thシングル『あれはフェアリー』をリリースする僕が見たかった青空から、金澤亜美が登場。本シングルで初めて表題曲のメインメンバー（センター）に抜擢され、ターニングポイントを迎える今、金澤の新たな一面を求めて撮影された。 ざっくりと編まれた大きめのニットやデニムのセットアップを着こなし、かわいい“アイドル”だけではない表情を見せている。

7月期に『僕達はまだその星の校則を知らない』、さらに今クールでは『小さい頃は、神様がいて』（ともにフジテレビ系）と、立て続けに連続ドラマへ出演するなど女優として活躍中の近藤華。 アーティスティックで雰囲気たっぷりな一面や、18歳らしい等身大の姿など、さまざまな顔を見せてくれた。さらに、インタビューでは、芝居に対する思いや葛藤を語っている。

各誌を席巻し続ける“無敵の”高崎かなみが登場。今回は、日々磨かれている彼女の美しさにフォーカスし、女性らしい健康美とフェミニン感をテーマに撮影した。 胸元が大胆に開いたトップス、超ショート丈のスカート、ピンクを基調としたふわもこランジェリーなど、インパクトのある衣装と高崎かなみの美しさが融合した、これまでにない魅力的なカットをお届けする。

11月29日に結成1周年感謝祭を行うアイドルグループ“AND CaaaLL”に所属し、また、モデルや俳優など多彩な活躍を見せる豊田ルナが、blt graph.に4年ぶりに登場する。 今回は、生活感のあるスタジオで終始和やかにリラックスして4ポーズの撮影を行った。特徴的な装いのみならず、秋ならではの季節感を感じられるスタイリングは必見だ。また、インタビューではグループの活動や自身の目標について語ってもらった。

購入者特典として、セブンネットショッピングでは久保史緒里のポストカード3種類をはじめ、花田藍衣、金沢亜美、高崎かなみ、豊田ルナのポストカードから選択できる特典が用意されている。