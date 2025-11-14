ココイチ、豚肩ロースの“肉塊”が乗った豪快カレーが本日発売！ | RBB TODAY

カレーハウスCoCo壱番屋は2025年11月14日より、カレーハウスCoCo壱番屋の全国約660店舗で、数量限定にて「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」を販売する。

同商品は、スプーンでほぐれるほど柔らかい豚肩ロース肉の「肉塊」に、赤ワインが香るコク深いデミグラスソースをたっぷりとからめた一品だ。デミグラスソースがカレーソースと合わさると、普段のカレーとはまた違った味わいになる。

8種のスパイスとハーブ（ブラックペッパー、ガーリック、唐辛子、コリアンダー、ホワイトペッパー、オレガノ、バジル、パセリ）に岩塩をブレンドしたスパイスで、味にアクセントを加えている。

「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」は、注文時に肉塊レベルが選べる「肉塊オーダー制」を採用している。肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1～4まで4段階のサイズを用意している。

「肉塊オーダー制」で好きなサイズが注文可能

販売期間は2025年11月14日から。なくなり次第終了となる。また、同日より、コココイチ公式Xにて、歴代の肉塊カレーが参戦する「肉塊総選挙」を実施する。投票で1位に選ばれた肉塊カレーを2026年に販売予定だ。

ココイチ「肉塊総選挙」

これまでに販売した肉塊カレー（「ホロ肉ドカンと豪快カレー」「肉塊トンテキカレー」「ホロ肉ドカンとBBQカレー」「ホロ肉ドカンとガーリック＆ペッパーカレー」）と今回販売する「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」の中から、もう一度食べたいカレーに投票できる。1位に輝いた肉塊カレーを2026年に再販する予定だ。

投票いただいた方の中から抽選で29名様にカレーハウスCoCo壱番屋お食事券3500円分（税込）がプレゼントされる。

投票方法は、コココイチの公式Xアカウント「@curryichibanya」をフォローし、5つのハッシュタグの中から1つを選び、指定ハッシュタグ「#肉塊総選挙」、アカウント名「@curryichibanya」、選んだハッシュタグを一緒にポストする。投票期間は2025年11月14日～11月30日。投票期間終了後、当選された方にはXのダイレクトメッセージで連絡される（2026年1月中旬予定）。