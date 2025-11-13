 バーガーキング、“特製ガーリックソース”を使用した限定バーガーが復活！明日より販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

バーガーキング、“特製ガーリックソース”を使用した限定バーガーが復活！明日より販売

ライフ グルメ
注目記事
ダブルにんにく・ガーリックバーガー　単品1,090円、セット1,390円
  • ダブルにんにく・ガーリックバーガー　単品1,090円、セット1,390円
  • 『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』
  • にんにく・ガーリックバーガー　単品690円、セット990円
  • スパイシーにんにく・ガーリックバーガー　単品790円、セット1,090円
  • ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー　単品1,190円、セット1,490円

　バーガーキングは11月14日より、直火焼きの100%ビーフパティに3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた「にんにく・ガーリックバーガー」「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で復活発売する。

『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』

　また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で新発売する。

　「にんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーだ。

にんにく・ガーリックバーガー　単品690円、セット990円

　「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガーだ。

　「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた本格チーズバーガーだ。

スパイシーにんにく・ガーリックバーガー　単品790円、セット1,090円

　「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガーだ。

ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー　単品1,190円、セット1,490円

東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top