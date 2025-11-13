バーガーキング、“特製ガーリックソース”を使用した限定バーガーが復活！明日より販売 | RBB TODAY

バーガーキングは11月14日より、直火焼きの100%ビーフパティに3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた「にんにく・ガーリックバーガー」「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で復活発売する。

『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』

また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で新発売する。

「にんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーだ。

にんにく・ガーリックバーガー 単品690円、セット990円

「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガーだ。

「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた本格チーズバーガーだ。

スパイシーにんにく・ガーリックバーガー 単品790円、セット1,090円

「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガーだ。