メディア掲載NGだった隠れた名店も！首都圏の絶品町中華をまとめた『町中華名店大百科』が発売 | RBB TODAY

Gakkenは11月13日、『町中華名店大百科【首都圏版】』を発売した。同作では「愛する町中華には駆け込み続けろ！」を合言葉に、炒飯、餃子、ラーメン、定食、丼物など各ジャンルに精通した町中華探検隊の精鋭が、今本当に食べたい首都圏のメニュー72選をピックアップ。自信をもっておすすめする名店とその逸品の数々を紹介している。

『町中華名店大百科【首都圏版】』（Gakken）

『町中華名店大百科【首都圏版】』（Gakken）

『町中華名店大百科【首都圏版】』（Gakken）

さらに、BS-TBS『町中華で飲ろうぜ』出演中の玉袋筋太郎と町中華探検隊メンバーによる座談会を収録。荻窪の名店「春木家本店」で町中華の現在・未来を語る。

『町中華名店大百科【首都圏版】』（Gakken）

【麺】【餃子】【炒飯】【丼もの&皿めし】【定食・その他】にわけて、町中華探検隊がおすすめするメニューと店舗を紹介している。彼らならではの関係値によって、これまでメディア掲載NGだった隠れた名店も掲載している。

【麺】では取材拒否の店「春華亭（町屋）」、女将の丁寧な接客に注目「中華料理 永新（宮ノ前）」、500円の衝撃「らーめん高尾（荻窪）」などを紹介。

『町中華名店大百科【首都圏版】』（Gakken）

【餃子】ではジャンボ餃子が名物「一圓（上石神井）」、昼も夜も楽しめる「青葉餃子（神奈川・青葉台）」などを掲載。【炒飯】では名古屋伝統の皿台湾が味わえる「玉川屋酒店（蒲田）」、新製法チャーシューで進化を続ける「一寸亭（根津）」などを取り上げている。【丼もの&皿めし】では東京屈指の老舗町中華「あさひ（浅草）」、あえてのオムライス「中華料理 一番（亀有）」などを紹介。【定食・その他】では卵使いの達人「中華屋啓ちゃん（荻窪）」、映画化もされた名店「中華風家庭料理ふーみん（南青山）」などを掲載している。

また、町中華探検隊メンバーによる個性豊かなコラムも充実。天津丼やカレーといった町中華ならではのメニューを掘り下げるほか、名店を語る座談会も掲載している 町中華探検隊は個人経営の大衆的中華料理店の研究・記録を行うグループ。最終目標は「一億総町中華探検隊」だ。価格は1320円（税込）。A4判80ページで電子版もある。