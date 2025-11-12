 井川遥、高校時代の“伝説エピソード“に「もうやめて～」と赤面！ 23年来の親友・板谷由夏が知られざる魅力を語る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

井川遥、高校時代の“伝説エピソード“に「もうやめて～」と赤面！ 23年来の親友・板谷由夏が知られざる魅力を語る

エンタメ その他
注目記事
『A-Studio+』（C）TBS
  • 『A-Studio+』（C）TBS
  • 『A-Studio+』（C）TBS
  • 『A-Studio+』（C）TBS
  • 『A-Studio+』（C）TBS

　14日放送の『A-Studio+』（TBS系）に、俳優の井川遥が初登場する。

『A-Studio+』（C）TBS

　同番組では、井川と映画初出演作品で共演して以来23年来の親友である俳優・板谷由夏への取材を実施。二人とも二児の母で、毎日連絡を取り合うほど仲良しだという関係性が明かされた。長い時間をともに過ごしてきた板谷が語る井川の素顔とは。

　藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）は、数多くのCMでタッグを組んできた映像監督・小松真弓を取材。どんなお願いにも笑顔で応え、周りをやさしく包み込む井川の人柄に、監督は思わず付けたあだ名があるという。

『A-Studio+』（C）TBS

　一方で、作品づくりへのこだわりは人一倍。アザができても妥協しない姿に、監督が感じた「俳優・井川遥」の芯の強さが語られた。

　さらに、鶴瓶と藤ヶ谷は、小学校時代からの幼馴染を取材。小学生のときに熱中になったスポーツ「ネットバレーボール」の話題や仲間たちと過ごした青春の日々が振り返られる。思わず「もうやめて～」と頭を抱え照れてしまう高校時代の伝説エピソードも飛び出した。

『A-Studio+』（C）TBS

　そして11月14日公開映画『平場の月』で共演した俳優・堺雅人も、現場で見た井川のチャーミングな姿や、意外な一面について語った。穏やかで、優しくて、でも実はとても情熱的。そんな井川の「人としての魅力」を、ゆかりの人たちの言葉を通してたっぷりと描き出す30分となった。


井川遥、レアなショーパン姿で“48歳”の生脚あらわ「20代並みの美脚」「まるで少女の様です」 | RBB TODAY
画像
井川遥が11日、自身のインスタグラムを更新し、レアなショーパン姿をお披露目した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/11/224377.html続きを読む »

長谷川京子と井川遥のレアな美女2ショットにファン歓喜 | RBB TODAY
画像
女優の長谷川京子が8日、同じく女優で友人の井川遥との2ショットを自身のInstagramで公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/02/08/176749.html?from=image-page-title続きを読む »

今度は愛妻家
￥2,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ショウタイムセブン

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top