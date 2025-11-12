今年は牛柄のバッグ＆紅白のタンブラー！ステーキ宮、2026福袋を25日に予約受付開始 | RBB TODAY

ステーキ宮では、2025年11月25日よりオリジナルグッズと『宮のたれ』ボトル引換券、クーポン券が入った福袋の予約受付を開始する。

ステーキ宮 2026 福袋

福袋の内容は、ステーキ宮オリジナルグッズとして3wayタンブラー、スープボトル、バッグの3点に加え、創業の味「宮のたれ」ボトル引換券と1500円分クーポン券が含まれる。

オリジナル白黒トートバッグ も～たろ～のバッグ

今年は紅白をイメージした縁起の良いスープボトルとタンブラー、ステーキ宮公式キャラクター「も～たろ～」をイメージした牛柄の裏地がアクセントのバッグを数量限定で用意。スープボトルと3wayタンブラーは、店舗に持って行くととスープとドリンクを1杯分持ち帰ることができ、勤務先やご自宅でもステーキ宮の味を楽しめる。

オリジナル3wayステンレスタンブラー ホワイト

オリジナルスープボトル ピンク

創業当時から愛され続ける「宮のたれ」は、ステーキに合わせるのはもちろん、焼うどんやチャーハンなどさまざまな料理の味付けにもぴったりで、いつもの店舗での宮のたれとの違いをオリジナル料理で楽しめる。また、500円分クーポン券を3枚同封する。

宮のたれ

価格は3800円で、店頭予約期間は2025年11月25日から2025年12月16日まで。店頭販売・福袋引換期間は2025年12月17日から2026年2月28日まで。販売店舗はステーキ宮108店舗（宮崎大島店を除く）で、販売個数は3300個となくなり次第終了となる。