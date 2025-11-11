コメダ、明日より2026年福袋予約受付開始！店舗のソファー柄生地を使った「どむぞうくん」キーホルダーも | RBB TODAY

コメダ珈琲店は、2026年の福袋「寿(ことぶき)」「慶(よろこび)」の2種を全国の店舗で発売する。2025年11月12日から店頭での予約受付を開始し、販売は2026年1月1日から1月6日までを予定している。今回はコメダ珈琲店と、コメダ和喫茶「おかげ庵」にて、ドムドムハンバーガーとのコラボ福袋が販売される。

「コメダ珈琲店」「おかげ庵」のソファー柄生地を使ったどむぞうくんぬいぐるみボールチェーンや、コメダのくつろぎナビゲーター「コメダンディ」とどむぞうくんが一緒に描かれたイラスト入りのプレート、ステンレスマグ、ステンレスボトルなど、ここでしか手に入らないコラボオリジナルアイテムが入った福袋となっている。

コメダの福袋2026

コメダ珈琲店の福袋は「寿」と「慶」の2種類。それぞれ内容が異なる。ソファー柄生地のどむぞうくんは「寿」の福袋に入っている。

コメぞう

「寿」の福袋に入っているコメダ珈琲店のソファー柄生地のどむぞうくんぬいぐるみ。なまえは「コメぞう」。高級感があり、手触りもよい。おかげ庵の福袋は1種類。ソファー柄生地のどむぞうくんぬいぐるみが入っている。

おかげ庵の福袋2026

なごみ

おかげ庵のソファー柄生地のどむぞうくんぬいぐるみ。なまえは「なごみ」。落ち着いた色合いでとってもおしゃれな見た目だ。