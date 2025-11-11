 コスプレイヤー・あゆの、水着姿で抜群のプロポーション披露！ | RBB TODAY
コスプレイヤー・あゆの、水着姿で抜群のプロポーション披露！

あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
  • あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
  • あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　11月11日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、人気急上昇中のコスプレイヤー・あゆのが登場している。

あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　あゆのは千葉県出身。趣味はコスプレ、アニメ、フィギュア鑑賞、特技は料理、お菓子作り。今年4月に開催されたコスプレイベント「コスホリック41」の公式パンフレットで表紙を飾ると即完売し、“ニュージェネレーションコスプレイヤー”として注目を集めている。

　誌面では、3種類の水着に身を包み、透き通った柔肌と抜群のプロポーションを披露。公開されたカットでは、緑の葉が茂る中、水色のビキニ姿で水に濡れ、こちらを見つめるアンニュイな表情が切り取られている。また、同じビキニに濡れたシャツを羽織ったカットは、同日より配信が開始されたFLASHデジタル写真集『二人の愛は飾らない』の表紙にもなっている。


週刊FLASH（フラッシュ） 2025年11月25日号（1793号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

FLASHデジタル写真集　あゆの　二人の愛は飾らない
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
