モスバーガー、12日よりモスチキン予約注文開始！上白石萌音が英語で歌唱する新CMも放映 | RBB TODAY

モスバーガーは、11月12日よりクリスマスシーズンに向けたモスチキンの「ネット特別予約注文」を開始する。「ネット特別予約注文」では、12月20日～25日に引き渡すモスチキンの予約ができ、「特別予約注文限定100円電子クーポン」が進呈される。さらに12月14日までに注文すると、早割として100円お得に購入できる。

モスチキン「ネット特別予約注文」

また、同日から、俳優・歌手の上白石萌音の優しい歌声が特徴のクリスマスシーズンの新CMの放映を開始する。

新CMイメージ(C)MOS

新CMではクリスマスの温かな団らんシーンを描いている。サクサクの「モスチキン」を頬張るときの「サクッ」という音が響くCMのBGMには、上白石萌音が英語で歌う「幸せなら手をたたこう」のアレンジソングが流れている。また、上白石萌音は「今年のチキンはこれ！」などCM内のナレーションでも登場する。

上白石萌音

「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992年から販売している人気商品。米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感が楽しめる。モスチキンを5本詰めた「モスチキンパック」は単品価格の合計よりも100円お得だ。

「ネット特別予約注文」の受付期間は11月12日から12月18日、受取期間は12月20日～25日。対象商品はモスチキンパック（5本入り）、冷凍モスチキン（5本入り）（各1500円）だ。購入特典として「特別予約注文限定100円電子クーポン」がもらえる。12月14日までは100円割引（1400円）早期割引価格で販売される。追加特典として11月30日までに予約した人を対象に、「マイメロディ&クロミ」の壁紙がプレゼント（12月上旬配信予定）される。

※モスバーガー「クリスマスにはモスチキン」篇15秒