『光10ギガサービス』全国平均速度1位は「auひかり」に！2位・3位に「NURO光」が続く | RBB TODAY

徐々に増えている10G回線サービスのなかで、最も速度が速いサービスは何か。RBB TODAY編集部は、回線速度測定アプリ「RBB SPEED TEST」で取得したログをもとに、ランキング化した。対象データは2025年8月時点における全国10G固定回線のWi-Fi接続時の下り速度で、総計測件数は105,765件に上る。

最も速い平均速度を示したのは「auひかり（ホーム10ギガ）」で、記録値は594.46 Mbpsとなった。次は「NURO 光（10ギガ 戸建て）」の406.35Mbps。3位には「NURO 光（10ギガ マンション向け）」が395.19Mbpsで続く結果となった。以下に10位までの結果を掲載する。

※表中の速度はすべて下り速度。

※30以上の計測があるものを対象としている。

※CATVは除外している。

Wi-Fi接続時の固定回線サービス（10G回線サービス, CATV除く）



●全国

1位 auひかり（ホーム10ギガ）

KDDI 594.46Mbps 206計測 2位 NURO 光（10ギガ 戸建て）

ソニーネットワークコミュニケーションズ 406.35Mbps 316計測 3位 NURO 光（10ギガ マンション向け）

ソニーネットワークコミュニケーションズ 395.19Mbps 114計測 4位 ビッグローブ光（ファミリー10ギガタイプ）

ビッグローブ 374.77Mbps 446計測 5位 eo光（ホームタイプ 10ギガコース）

オプテージ 348.76Mbps 219計測 6位 コミュファ光（ホーム 10G）

中部テレコミュニケーション 348.39Mbps 507計測 7位 @nifty光（10ギガ ホームタイプ）

ニフティ 318.32Mbps 37計測 8位 ドコモ光（10ギガ 戸建て）

NTTドコモ 277.50Mbps 488計測 9位 ビッグローブ光（マンション10ギガタイプ）

ビッグローブ 274.13Mbps 43計測 10位 ドコモ光（10ギガ マンション）

NTTドコモ 268.49Mbps 166計測

RBB SPEED TEST（アプリ版）について

2012年5月にスマートフォン向けの無料アプリとしてリリース、Android版とiOS版の提供を開始した。累計ダウンロード数は約200万となっており、年間約180万件の計測を記録している。

【RBB SPEEDTEST（iOS版）】https://apps.apple.com/jp/app/rbb-speed-test/id538725494

【RBB SPEED TEST（Android版）】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest&pli=1Wi-Fi