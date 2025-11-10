 『光10ギガサービス』全国平均速度1位は「auひかり」に！2位・3位に「NURO光」が続く | RBB TODAY
『光10ギガサービス』全国平均速度1位は「auひかり」に！2位・3位に「NURO光」が続く

※画像はAdobe Stockより
　徐々に増えている10G回線サービスのなかで、最も速度が速いサービスは何か。RBB TODAY編集部は、回線速度測定アプリ「RBB SPEED TEST」で取得したログをもとに、ランキング化した。対象データは2025年8月時点における全国10G固定回線のWi-Fi接続時の下り速度で、総計測件数は105,765件に上る。

　最も速い平均速度を示したのは「auひかり（ホーム10ギガ）」で、記録値は594.46 Mbpsとなった。次は「NURO 光（10ギガ 戸建て）」の406.35Mbps。3位には「NURO 光（10ギガ マンション向け）」が395.19Mbpsで続く結果となった。以下に10位までの結果を掲載する。

※表中の速度はすべて下り速度。
※30以上の計測があるものを対象としている。
※CATVは除外している。

Wi-Fi接続時の固定回線サービス（10G回線サービス, CATV除く）

●全国

1位

auひかり（ホーム10ギガ）
KDDI

594.46Mbps

206計測

2位

NURO 光（10ギガ 戸建て）
ソニーネットワークコミュニケーションズ

406.35Mbps

316計測

3位

NURO 光（10ギガ マンション向け）
ソニーネットワークコミュニケーションズ

395.19Mbps

114計測

4位

ビッグローブ光（ファミリー10ギガタイプ）
ビッグローブ

374.77Mbps

446計測

5位

eo光（ホームタイプ 10ギガコース）
オプテージ

348.76Mbps

219計測

6位

コミュファ光（ホーム 10G）
中部テレコミュニケーション

348.39Mbps

507計測

7位

@nifty光（10ギガ ホームタイプ）
ニフティ

318.32Mbps

37計測

8位

ドコモ光（10ギガ 戸建て）
NTTドコモ

277.50Mbps

488計測

9位

ビッグローブ光（マンション10ギガタイプ）
ビッグローブ

274.13Mbps

43計測

10位

ドコモ光（10ギガ マンション）
NTTドコモ

268.49Mbps

166計測

RBB SPEED TEST（アプリ版）について

　2012年5月にスマートフォン向けの無料アプリとしてリリース、Android版とiOS版の提供を開始した。累計ダウンロード数は約200万となっており、年間約180万件の計測を記録している。

【RBB SPEEDTEST（iOS版）】https://apps.apple.com/jp/app/rbb-speed-test/id538725494

【RBB SPEED TEST（Android版）】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest&pli=1Wi-Fi


