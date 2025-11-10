『光10ギガサービス』全国平均速度1位は「auひかり」に！2位・3位に「NURO光」が続く | RBB TODAY

徐々に増えている10G回線サービスのなかで、最も速度が速いサービスは何か。RBB TODAY編集部は、回線速度測定アプリ「RBB SPEED TEST」で取得したログをもとに、ランキング化した。対象データは2025年8月時点における全国10G固定回線のWi-Fi接続時の下り速度で、総計測件数は105,765件に上る。
最も速い平均速度を示したのは「auひかり（ホーム10ギガ）」で、記録値は594.46 Mbpsとなった。次は「NURO 光（10ギガ 戸建て）」の406.35Mbps。3位には「NURO 光（10ギガ マンション向け）」が395.19Mbpsで続く結果となった。以下に10位までの結果を掲載する。
※表中の速度はすべて下り速度。
※30以上の計測があるものを対象としている。
※CATVは除外している。
Wi-Fi接続時の固定回線サービス（10G回線サービス, CATV除く）
●全国
1位
auひかり（ホーム10ギガ）
594.46Mbps
206計測
2位
NURO 光（10ギガ 戸建て）
406.35Mbps
316計測
3位
NURO 光（10ギガ マンション向け）
395.19Mbps
114計測
4位
ビッグローブ光（ファミリー10ギガタイプ）
374.77Mbps
446計測
5位
eo光（ホームタイプ 10ギガコース）
348.76Mbps
219計測
6位
コミュファ光（ホーム 10G）
348.39Mbps
507計測
7位
@nifty光（10ギガ ホームタイプ）
318.32Mbps
37計測
8位
ドコモ光（10ギガ 戸建て）
277.50Mbps
488計測
9位
ビッグローブ光（マンション10ギガタイプ）
274.13Mbps
43計測
10位
ドコモ光（10ギガ マンション）
268.49Mbps
166計測
RBB SPEED TEST（アプリ版）について
2012年5月にスマートフォン向けの無料アプリとしてリリース、Android版とiOS版の提供を開始した。累計ダウンロード数は約200万となっており、年間約180万件の計測を記録している。
【RBB SPEEDTEST（iOS版）】https://apps.apple.com/jp/app/rbb-speed-test/id538725494
【RBB SPEED TEST（Android版）】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest&pli=1Wi-Fi