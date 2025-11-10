元日にしぼった生酒を“その日のうちに”配達！カクヤス、2026年「元日初しぼり」本日より予約開始 | RBB TODAY

酒類販売のカクヤスは、元日にしぼりあげた生酒を"その日のうちに"地方の酒蔵から自宅へと届ける"元日初しぼり"の予約を11月10日より開始する。

今回で21年目となる2026年の"元日初しぼり"では麒麟（新潟県）、白龍（新潟県）、花の舞（静岡県）、栄川（福島県）、白龍然（福井県）の5つの酒蔵でしぼりあげ、瓶詰めされた生酒をお客様にお届けする。1本からの注文はもちろんのこと、4つの酒蔵の日本酒が楽しめる飲み比べセットも販売する。

「元日初しぼり」は、「元日にしぼりたての生酒をその日のうちにご自宅へお届け」というコンセプトのもと、酒蔵との協力体制と、365日・年中無休で稼働する強力な自社配送網によって実現している。

商品ラインナップは「麒麟 元日初しぼり」、「白龍 元日初しぼり」、「栄川 元日初しぼり」、「花の舞 元日初しぼり」、「白龍 然 720ml」の全5種類。関東エリア限定で、720ml×4本の飲み比べセットを7150円（税込）で販売する。

予約受付期間は2025年11月10日から12月14日まで。数量限定品のため、予約数の上限に達し次第、期間中であっても受付を終了する。お届け日時は2026年1月1日17時以降から1月12日まで。