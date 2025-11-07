 南沙良、2026年カレンダーが発売決定！デビュー11周年で初のファンイベントも開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

南沙良、2026年カレンダーが発売決定！デビュー11周年で初のファンイベントも開催

エンタメ その他
注目記事
『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
  • 『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
  • 『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
  • 『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
  • 『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
  • 『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

　7日、女優・南沙良のデビュー11周年企画「Re:11 Project」の一環として、『南沙良2026年カレンダー』（レプロエンターテイメント）が発売決定した。また、プロジェクトの集大成として、自身初となるファンイベントの開催も決定した。

南沙良

　南は今年デビュー11周年を迎え、様々な作品との出会いの中で大きな成長を実感できる1年となった。その変化や成長を多くの人に知ってもらうべく、「Re:11 Project」と名付けた企画を始動している。

　毎年好評のカレンダーも、今年は「Re:11 Project」のテーマに沿って、11周年を経て生まれ変わった南の今の表情を切り取った一冊となっている。

『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント
『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

　また自身初となるファンイベント「南沙良ファンイベント2025」が、12月15日に浅草九劇にて開催。参加チケットは、ファンクラブ会員限定の抽選販売となる。

『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

　南は「2026年度のカレンダー発売が決定しました！今年は、より私らしい素の1面もたくさん見ていただければと思い撮影しました。愛犬ホルモンのクッションもどこかに登場しているので是非チェックしてみてください。初めてのファンイベント開催で少し緊張もしてますが、みなさんとお会い出来るのを楽しみにしています！」とコメントしている。

※『南沙良2026年カレンダー』販売サイト（南沙良オフィシャルグッズストア）


南沙良、鮮やかな赤のドレス姿を披露「どこのプリンセスかと」 | RBB TODAY
画像
　女優の南沙良が15日、自身のインスタグラムを更新。12月に発売される2024年カレンダーの衣装を着たオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/11/16/214220.html続きを読む »

南沙良、アニメ好きの一面明かす「コミケには毎朝始発で向かう」 | RBB TODAY
画像
　南沙良が、26日放送の『新・情報7daysニュースキャスター』（TBS系）に出演。アニメ好きの一面を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/27/189859.html続きを読む »

不安定な安息
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

愛されなくても別に

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top