南沙良、2026年カレンダーが発売決定！デビュー11周年で初のファンイベントも開催 | RBB TODAY

7日、女優・南沙良のデビュー11周年企画「Re:11 Project」の一環として、『南沙良2026年カレンダー』（レプロエンターテイメント）が発売決定した。また、プロジェクトの集大成として、自身初となるファンイベントの開催も決定した。

南沙良

南は今年デビュー11周年を迎え、様々な作品との出会いの中で大きな成長を実感できる1年となった。その変化や成長を多くの人に知ってもらうべく、「Re:11 Project」と名付けた企画を始動している。

毎年好評のカレンダーも、今年は「Re:11 Project」のテーマに沿って、11周年を経て生まれ変わった南の今の表情を切り取った一冊となっている。

『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

また自身初となるファンイベント「南沙良ファンイベント2025」が、12月15日に浅草九劇にて開催。参加チケットは、ファンクラブ会員限定の抽選販売となる。

『南沙良2026年カレンダー』（C）レプロエンターテイメント

南は「2026年度のカレンダー発売が決定しました！今年は、より私らしい素の1面もたくさん見ていただければと思い撮影しました。愛犬ホルモンのクッションもどこかに登場しているので是非チェックしてみてください。初めてのファンイベント開催で少し緊張もしてますが、みなさんとお会い出来るのを楽しみにしています！」とコメントしている。

※『南沙良2026年カレンダー』販売サイト（南沙良オフィシャルグッズストア）