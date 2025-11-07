ツルツルのど越しともっちりとした弾力！半田そうめんのオカベ、冬季限定「平延べうどん」販売開始！ | RBB TODAY

株式会社オカベが7日、冬季限定「平延べうどん」の今シーズンの販売を開始した。

平たく丸い麺

一般的に乾麺のうどんは茹で時間が長く、10分以上かかるものも多いが、オカベの平延べうどんは7分程と少し短め。麺の形状を平たくすることにより茹で時間を短くし、少し丸みを帯びた麺にしている。素材は品な甘みが特長の北海道産小麦を主に使用し、麺の甘みを最大限に引き出している。ツルツルののど越しともっちりとした弾力が特徴だ。

北海道産の秋播き小麦

商品は内容量10袋入り。（90g×3束）×10袋）30人前で販売価格は4900円（税込）。