 ツルツルのど越しともっちりとした弾力！半田そうめんのオカベ、冬季限定「平延べうどん」販売開始！ | RBB TODAY
ツルツルのど越しともっちりとした弾力！半田そうめんのオカベ、冬季限定「平延べうどん」販売開始！

平延べうどん(鍋調理画像)
  • 平延べうどん(鍋調理画像)
  • 平たく丸い麺
  • 北海道産の秋播き小麦
  • 平延べうどん　調理例(釜揚げしらす)
  • 工場外観

　株式会社オカベが7日、冬季限定「平延べうどん」の今シーズンの販売を開始した。

平たく丸い麺

　一般的に乾麺のうどんは茹で時間が長く、10分以上かかるものも多いが、オカベの平延べうどんは7分程と少し短め。麺の形状を平たくすることにより茹で時間を短くし、少し丸みを帯びた麺にしている。素材は品な甘みが特長の北海道産小麦を主に使用し、麺の甘みを最大限に引き出している。ツルツルののど越しともっちりとした弾力が特徴だ。

北海道産の秋播き小麦

　商品は内容量10袋入り。（90g×3束）×10袋）30人前で販売価格は4900円（税込）。

《小松暁子》

