本格ミニチュア料理が一堂に！東京・浅草橋でミニチュアビストロ展が開催 | RBB TODAY

株式会社BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」（東京・浅草橋）において、フランスの家庭料理やカフェ料理など"食"をテーマにした本格ミニチュア料理が一堂に会する合同作品展＆物販展「ミニチュアビストロの世界展」を2025年12月12日（金）～2026年1月12日（月・祝）に開催する。

「ミニチュアビストロの世界展」（C）くげぬま工房

「ミニチュアビストロの世界展」（C）こいなつ

同展は東京での開催は初めて。まるで小さなビストロの厨房を覗き見るような臨場感の中で、"食べられない料理"が織りなす美味しいアートの世界が楽しめる、新感覚のミニチュア展だ。

「ミニチュアビストロの世界展」（C）ことなのうそっこ食堂

「ミニチュアビストロの世界展」（C）こいなつ

ミニ厨房庵やRenee miniatureの新作などの“東京初展示”などの話題作が東京に初展示される。

また、ワークショップも開催される。参加アーティストには、「おしるこまたは大好き5点盛りプレート」（参加費1600円、12月13日・20日、1月10日開催）、「ガレットプレート」（参加費2200円、12月14日開催）、桜粘堂「おしるこ＆七輪で餅焼きセット」（参加費2000円、12月27日開催）などがある。

「ミニチュアビストロの世界展」（C）Lumiere Anna

物販商品には、タルトタタン（1300円）、レモンタルト（1300円）、煮込みハンバーグ（3000円）、ステーキ＆ビールセット（4000円）などの1/10～1/12スケールミニチュアが並ぶ。

「ミニチュアビストロの世界展」（C）y's factory

開催日時は2025年12月12日から2026年1月12日まで。営業時間は11:00～17:00で休館日は毎週月曜日（2025年12月29日～2026年1月5日は年末年始休暇のため閉館）。TODAYS GALLERY STUDIO.にて入場料800円（3歳以下は入場無料）で入場できる。