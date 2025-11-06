LE SSERAFIM、『SPAGHETTI』がグローバルヒット！“第4世代最強ガールズグループ”の存在感を証明 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが1stシングル『SPAGHETTI』でグローバル音楽市場を席巻し、“第4世代最強ガールズグループ”の存在感を見せつけた。

10月24日午後1時にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が、世界2大ポップチャートである米ビルボード「Hot 100」と英オフィシャルシングルチャート「Top 100」にランクインし、両チャートでキャリアハイを更新する快挙を達成した。

『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』は、「Official Singles Chart Top 100」で46位、「Hot 100」（11月8日付）で50位を記録し、これまでの最高記録である4thミニアルバム『CRAZY』で記録した83位（Official Singles Chart Top 100）、76位（Hot 100）を大きく上回り、グローバル音楽市場での存在感をさらに強めた。

Spotifyでも好成績を収めた。リリース以降、11月4日付チャートまで1日200万回以上の再生を維持し、「Daily Top Songs Global」では19位（10月30日付）にランクインしてグループ最高順位を更新。初週（集計期間10月24日～30日）の累計再生回数は1683万8668回を突破し、今年リリースされた第4世代K-POPグループの楽曲の中で初週最多ストリーミング数を記録した。LE SSERAFIMが世界的な音源パワーを持つグループへと成長したことを裏付ける結果となった。

韓国国内のチャートでも勢いは止まらない。韓国Spotify「Daily Top Songs」ではリリース直後から11月4日付チャートまで10位以内をキープし、MelonとGenieのデイリーチャート順位はリリース日（10月24日）に比べてそれぞれ79ランク、99ランクアップを果たした。

また、Bugsでは2位（10月28日～31日、11月2日～4日付）を記録。音楽番組で披露した完成度の高いパフォーマンスと安定した歌唱力、楽曲の世界観を生かした表現力が口コミで広がり、人気を後押しした。

なお、LE SSERAFIMは11月18日・19日に初の東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT” ENCORE IN TOKYO DOME」を開催する。4月に韓国で幕を開けた初のワールドツアーは、日本・アジア・北米など18都市・27公演を展開し、世界中を彼女たちの音楽で熱く染め上げた。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

