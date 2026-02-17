&TEAM、“台湾版紅白”に初参加で大トリの快挙！日本アーティスト史上最速で日台大舞台を制覇 | RBB TODAY

&TEAMがアジアの大舞台で大トリを務め、日本発グローバルグループとしての存在感を鮮烈に刻みつけた。

&TEAMは、旧正月の大晦日である2月16日に台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』の収録に初参加し、アジア各地から集結したトップアーティストの中で大トリを務めた。日本から世界を目指す彼らの歩みは、台湾でも新たな一歩を刻んだ形だ。

日本のグループが同番組でトリを務めるのは、2020年のEXILE以来2組目の快挙。さらに&TEAMは、日本アーティスト史上最速で日本の紅白と台湾の紅白に同時出演を果たした。

通称“台湾版紅白”とも呼ばれる『2026超級巨星紅白藝能大賞』は、アジアのトップアーティストが紅組と白組に分かれ、ライブパフォーマンスを繰り広げる年末恒例の大型音楽特番。2025年、アジアツアーの成功、日本アーティストとして史上初の日韓ミリオン達成、米ビルボード初チャートイン、レコード大賞受賞、紅白歌合戦出場と、「Japan to Global」を掲げて飛躍を続けてきた&TEAMが、初出演で大トリという大役を担った。

EJとKを除く7人のメンバーは、満員の台北アリーナで行われた収録に参加。熱気に包まれた会場で圧巻のステージを披露した。エレガントなツイードジャケットにパールやチェーン、ブローチをあしらったクラシックムードの衣装で登場し、昨年発売初日に韓国でミリオンを達成した『Back to Life』、『MISMATCH』、さらに紅白歌合戦でも披露した『FIREWORK』の3曲をパフォーマンス。磨き上げてきた群舞に、観客からは割れんばかりの歓声が送られた。

さらに、台湾出身メンバーのNICHOLASは、台湾を代表する人気ロックバンド831とのサプライズコラボステージも実現。台湾で最も権威ある音楽特番への凱旋出演となった。NICHOLASが登場すると会場は大歓声に包まれ、ユーチューブで1億回以上の再生数を誇る831の代表曲『Miss You 3000』を熱唱。サビでは観客による大合唱が巻き起こり、SNS上でも大きな話題を呼んだ。

昨年末のNHK紅白歌合戦出場から数カ月後、台湾の紅白にも出演。デビューからわずか3年でアジア主要音楽特番を制覇するという、日本発グループとしては異例のスピードで存在感を拡大している。日本アーティスト史上最速での両番組出演は、「Japan to Global」を掲げる&TEAMの勢いと影響力を強く印象づけた。

番組は公式YouTubeチャンネルを通じて同時配信され、さまざまな国や地域のLUNÉから祝福のコメントが寄せられた。

なお&TEAMは2月12日、3rd EP『We on Fire』（4月21日発売）のリリースも発表。さらなる飛躍に向け、新作への期待が高まっている。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

