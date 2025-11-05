オリオンビール福袋が本日発売！計8種類のバラエティ豊かなビールを飲み比べ | RBB TODAY

オリオンビールが5日より年末年始の家飲み向け福袋「沖縄じかんお楽しみ福袋2025-26」の注文受付を開始する。

同福袋は「2025年の締めくくりと2026年の嘉例を祈願して乾杯！」をテーマに作成された。来年2026年の干支・午が嘉例（開運）を運ぶ「ザ・ドラフト 2026干支デザイン缶（公式通販限定）」や、沖縄の冬の風物詩「オリオン いちばん桜（季節限定）」、シャンパンのような新感覚テイストの「オリオン ザ パーティー（数量限定）」など、計8種類のバラエティ豊かなオリオンビールの飲み比べが楽しめる。

オリオン 沖縄じかん お楽しみ福袋 2025-26 松セット・12,000円（税込・送料込み）

家族団らんにぴったりな「梅セット（オリオンビール8種・12本入り）」から、大人数での乾杯におすすめの「竹セット（オリオンビール8種・24本入り）」、さらに年越しそば（沖縄そば）や本格ソーセージとおつまみ、今回の福袋限定の干支デザイングラス・小皿が入った「松セット」など、年末年始のそれぞれの過ごし方にあわせて選べる3つのラインナップだ。

販売は11月5日12時からオリオンビール公式通販とオリオンビール楽天市場店で開始される。出荷は11月17日より順次開始予定。

松セット（12000円・税込送料込み）には8種24缶のビールに加え、沖縄そば乾麺やあぐーソーセージ、島ボーロなどの沖縄グルメ・おつまみ、福袋限定デザインのグラスと小皿が付属する。竹セット（7120円・税込送料別）は8種24缶のビールと島ボーロ、梅セット（4120円・税込送料別）は8種12缶のビールがセットになっている。