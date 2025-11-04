「4,000円分のクーポン」と「オリジナルグッズ4点」が入った“3,000円”の福袋！焼肉きんぐ、本日より追加抽選受付開始 | RBB TODAY

焼肉きんぐは、4000円分のクーポン券や非売品のオリジナルグッズ4点が入った「焼肉きんぐの福袋2026」（税込3000円）の追加抽選受付を、一部店舗限定で本日11月4日よりスタート。今年は公式アプリからの事前抽選販売となり、当選された方は2026年1月2日（金）より店頭にて購入できる。

販売方法は事前抽選販売で、焼肉きんぐ公式アプリからの申し込みが必要。販売価格は3000円（税込）。事前抽選応募期間は2025年11月4日（火）から2025年11月14日（金）まで。予約販売数の上限に達した場合は受付を終了する。数量については一人1個まで。

当選発表は2025年11月26日（水）以降、公式アプリにて行われる。当選されたお客様への販売期間は2026年1月2日（金）から2026年1月8日（木）まで。

福袋の内容は、4000円分のクーポン券（500円分×8枚）と非売品のオリジナルグッズ4点。クーポンは店内飲食時の会計3000円（税込）ごとに1枚利用でき、他の割引券との併用はできない。クーポン有効期間は2026年1月13日（火）から3月31日（火）までと、2026年4月1日（水）から6月30日（火）までの2期間に分かれている。

抽選の応募方法は、公式アプリをダウンロードして会員登録後、アプリ内の特設ページから抽選に応募。2025年11月26日（水）以降、公式アプリにて当選発表を行い、販売期間中に店舗で支払いをして受け取る方式だ。

追加の応募対象店舗は、酒田店（山形県）、仙台一番町店（宮城県）、新潟小新店（新潟県）、新潟駅南店（新潟県）、新津店（新潟県）、長岡店（新潟県）、新潟河渡店（新潟県）、浦和美園店（埼玉県）、梅島店（東京都）、横浜栄店（神奈川県）、多治見店（岐阜県）、京都桃山店（京都府）、1号線京都横大路店（京都府）、名張店（三重県）、今治店（愛媛県）の15店舗。