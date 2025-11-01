出口亜梨沙、肩紐ずらした“妖艶”ショット！ビキニ姿でGカップバスト披露 | RBB TODAY

10月10日、週刊SPA!から出口亜梨沙のデジタル写真集『ダダ漏れる妖艶さ』（扶桑社）が発売された。今回、発売を記念して誌面カットが公開された。デジタル写真集として完成したからこそ味わえる“終わい物語”を読破できる内容となっている。
出口は大阪府生まれの33歳。「巨乳すぎるリポーター」として知られ、2017年よりグラビア活動をスタート。主演映画に『THIS MAN』、『べっぴんさん』（NHK総合）等に出演しており、近年は舞台でも活躍している。
同作品は「1日一組限定のラグジュアリー宿」にお泊りするというコンセプトで、出口亜梨沙の妖艶さを表現した内容となっている。表紙から色気が溢れ出ており、横から見えるバストと面積が少なめのドレスで期待値を盛り上げる構成だ。さらにシャンパンカラーのビキニ姿から覗く白い肌や表情で読者を惹きつけ、形の良いヒップをズームで激写している 。
出口亜梨沙、デジタル限定写真集第2弾発売！大人の色気漂う掲載カット公開 | RBB TODAY
出口亜梨沙のデジタル限定写真集『fantastic』（ワニブックス）が25日に発売となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/26/197190.html続きを読む »
出口亜梨沙、大人の色気を大開放！大胆手ぶらカットが公開 | RBB TODAY
出口亜梨沙の3rd写真集『Essense』（講談社）が9月22日に発売される。このほど、追加カットが新たに公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/07/212393.html?from=image-page-title続きを読む »