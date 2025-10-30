キットカットを丸ごと使用！サンマルクカフェ、“濃厚チョコ尽くし”パフェやチョコクロを11月6日販売開始 | RBB TODAY

サンマルクカフェは、人気商品「キットカット」と初のコラボレーションを実施。11月6日から期間限定メニュー4商品「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT」「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT」「プレミアムスムージー Made with KITKAT」「プレミアムスムージー Made with KITKAT」を発売する。

「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT」は、クロワッサン生地に、サンマルクカフェオリジナルチョコレートと、プチサイズの「キットカット」を2本包み込み焼き上げた商品だ。「キットカット」特有のサクッサクとした食感と、柔らかなチョコレートの甘さが広がる。表面には、フレーク状の「キットカット」とココアパウダーをトッピングし、外側と内側の両方からサクサク食感を楽しめる一品だ。

プレミアムチョコクロ Made with KITKAT 390円（税込）

「プレミアムスムージー Made with KITKAT」は、ココアパウダーとチョコドリンクをブレンドした濃厚なチョコスムージーに、サクッサクとした食感が楽しいフレーク状の「キットカット」を入れたスムージー。グラスの内側にチョコレートソースを回しかけ、トップにはプチサイズの「キットカット」をまるごと1本トッピングしており、まるで"飲む「キットカット」"とも言えるような、サクサク食感とチョコレートソースの濃厚さを堪能できる。

プレミアムスムージー Made with KITKAT 720円（税込）

「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT」は、サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに生クリームを配合した、甘く、濃厚でまろやかなホットドリンクだ。表面をベルギーチョコホイップで覆っており、溶けるとさらに濃厚な一杯へと変化する。トッピングには、プチサイズの「キットカット」をまるごと1本と、フレーク状の「キットカット」を使用しており、なめらかなホットチョコと2種の食感の「キットカット」が調和した味わいを楽しめる。

プレミアムホットチョコ Made with KITKAT 620円（税込）

「プレミアムパフェ Made with KITKAT」は、プチサイズの「キットカット」をまるごと2本トッピングした、今回のコラボを象徴するようなパフェ。ベルギーチョコホイップ、チョコレートソース、生チョコアイスを使用したチョコレートづくしの同メニューは、フレーク状の「キットカット」も使用しており、「キットカット」の様々なサクサク食感を楽しめる。

プレミアムパフェ Made with KITKAT 720円（税込）

コラボレーションを記念して、2つのSNSキャンペーンも実施する。プレミアムチョコクロのフォロー&リポストキャンペーンでは、サンマルクカフェeGift1000円分を抽選で100名にプレゼント。また「#チョコクロで応援」投稿キャンペーンでは、BRUNOスチーム&ベイクトースターやブレイクタイムセットが抽選で当たる企画が用意されている。

プレミアムチョコクロ Made with KITKAT フォロー＆リポストキャンペーン