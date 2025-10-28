35歳女優・入来茉里、レースランジェリーで美谷間チラ見せ！ | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号に、28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号に、女優の入来茉里が登場している。
誌面では、プールサイドのコテージを舞台に、無邪気な笑顔からアンニュイな横顔まで、多彩な表情を収めたグラビアを展開。白いビキニでプールサイドに立ち爽やかな笑顔を見せるショット、ベッドの上であぐらをかきベージュのレースランジェリーにダメージ加工のカーディガンを羽織って微笑む姿、同じくベッドで柔らかな光に包まれ、白いニットの隙間からレースをのぞかせ優しい眼差しを向けるクローズアップなどが並ぶ。35歳を迎えた彼女の大人の魅力が際立つ仕上がりだ。
入来は鹿児島県出身に35歳。女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』（NHK Eテレ）にMCとしてレギュラー出演中。
入来茉里が35歳を迎え、久しぶりにグラビアとインタビューで大人の魅力を披露している。
