元乃木坂46・相楽伊織、美谷間チラ見せ！セクシーなオフショットを披露 | RBB TODAY

17日、元乃木坂46の相楽伊織が自身のインスタグラムを更新。22日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）より、セクシーなつオフショットを公開した。

この日、相楽は投稿で2枚の写真を公開。1枚目はもこもことした素材のパーカーを羽織り、マスカットを手に持って口元に寄せているキュートな姿を披露。パーカーの隙間からは美しい谷間がチラリと覗いており、可愛らしさとセクシーさが同居したショットとなっている。続いて2枚目では、鮮やかなグリーンのロゴ入りトップスを着用したバストアップのショットも掲載した。

相楽伊織（相楽伊織公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

相楽はコメントで「『週刊プレイボーイ』12/22発売です」と告知し、「お楽しみにっ」とファンへ向けて呼びかけている。この投稿を見たファンからは、「伊織様…全てが美しい…。」「胸元がステキ」「「週プレ」楽しみにしてます」「必ず書います」など絶賛の声が寄せられている。