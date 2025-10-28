土田優空、セクシーなトップスから“マシュマロボディ”披露！ | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号で、次世代癒し系グラドルとして注目を集める土田優空が登場している。
誌面では、土田が無邪気な笑顔と持ち前の“マシュマロボディ”、迫力満点のバストで魅せるグラビアを披露。収録されているカットでは、ベッドの上でシアー素材のトップスをまとい、柔らかな笑顔でこちらを見つめるショットや、濡れた髪でこちらを真っ直ぐ見つめ、布一枚で胸元を隠した大人びた表情のショットなどが含まれてる。
土田は東京都出身の21歳。2024年9月に『ヤングマガジン』（講談社）にてグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2～浮気なJETのパレットキャット～』に出演するなど女優としても活動中。
