元NGT48・川越紗彩、“白バニー”風のランジェリーショット！1st写真集未公開カットを披露 | RBB TODAY

27日、元NGT48川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』（KADOKAWA）の未公開カット第4弾と本人の最新コメントが公開された。

川越紗彩1st 写真集『なんとかなるなる』（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

同作は自身の25歳の誕生日である10月14日に発売された。情報公開時には、Amazon カテゴリー別ランキングベストセラー第1位を獲得。大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」で大迫力のパネル展や、NGT48の活動拠点である新潟の「紀伊國屋書店新潟店」や「蔦屋書店 新潟万代」「蔦屋書店 長岡古正寺店」でも川越紗彩の1st写真集特設コーナーが設けられるなど、盛り上がっている。

川越紗彩1st 写真集『なんとかなるなる』（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

今回、公開された未公開カットも彼女自身が選んだものだ。麦わら帽子を持ってリゾート感満載な明るいオレンジのミニ丈ワンピース姿、白のふわふわ素材に手首と首元のチョーカーでうさぎらしさ倍増の衣装、小さな花柄が可愛らしく夏らしい明るいイエローの三角ビキニ姿、バストがちら見えのパキッとした水色のビキニに薄手の青ニットで涼し気な衣装でのカットが含まれる。

川越紗彩1st 写真集『なんとかなるなる』（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

先日、「紀伊國屋書店新潟店」にてお渡し会が実施され、NGT48卒業後初のイベントということで、ファンが大勢押し寄せ賑わった。11月1日には「HMVエソラ池袋」にて、サイン本手渡し、2ショット携帯撮影、2ショットチェキ、携帯で本人動画撮影、私物サインなどの限定特典付きお渡し会を実施する。また、スペシャルゲストとして、元NGT48の對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵の参加も決定し、川越紗彩を含む4人で記念撮影も行う。当日券も用意される。特典付きの電子版も発売中だ。Amazon KindleほかWEBストアでダウンロードできる。

川越紗彩1st 写真集『なんとかなるなる』（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

川越は「写真集の発売発表が8月だったので10月14日まで時間が結構あるかな～？と思っていたのですが、意外とあっという間に発売日になっていました！自分の25歳の誕生日に1st写真集を発売することができてとても嬉しいですし、本屋さんの写真集コーナーに自分の写真集が並んであるのを実際に見て『ほんとうに発売したんだ～！』とやっと実感しました！写真集コーナーに自分がいるっていうのも不思議な感じで夢みたいな気分でした！大阪でのパネル展も見に行かせていただき、大きく自分の写真集が飾られているのを見て感動しました。紀伊国屋書店新潟店さんでのお渡し会も終えて、実際にファンの皆さんと会って直接本をお渡しできて幸せな気持ちでいっぱいでした！写真集の発売が決定してから、ファンの皆さんが凄く楽しみにしてくれたので無事に発売を迎えられてよかったです！11月1日にHMVエソラ池袋店さんでのお渡し会もあるのでまた皆さんに写真集をお渡しできるのが楽しみです！Amazonさん他ストアさんでもゲットできるので紙の写真集はもちろん電子版も合わせてチェックしていただけると嬉しいです！」とコメントした。