三原じゅん子氏、週刊女性記事に「学歴ハラスメント」と怒り | RBB TODAY

26日、自民党参議院議員で元女優の三原じゅん子氏が自身の公式Xを更新し、主婦と生活社が運営するメディア『週刊女性PRIME』に掲載された自身に関する記事への見解を述べた。

三原氏は、同メディアが25日に公開した『「イギリスの三原じゅん子」女性副首相が“給付金で税金逃れ”…衝撃の不正疑惑で国民激怒』を引用し、「この週刊女性のコタツ記事は学歴ハラスメントにも当たりませんか」と批判。同記事では、イギリスのアンジェラ・レイナー元副首相が「高校を卒業していない」と公言していることから、高校中退の経歴を持つ三原氏と重ね合わせて説明していた。

同記事に対し、三原氏は「傷つき悩んでる方も多いと思いますよ」「どんな苦境からでも努力して来た方に失礼すぎる。私も子供の頃から一生懸命働いて来ました」と、自身の経験にも触れて意見を表明した。また、「悪意ある憶測の週刊誌報道を真に受けて何度も侮辱する。この記事は私への侮辱と受け止めました。週刊女性って頑張る女性を応援する雑誌では無いのが残念ですね」と怒りを表明した。

三原氏の意見に対し、ネット上では「三原さんはもっと怒っていいと思うの」「そもそも三原さん関係ないやん」「マスコミはプロ意識を持ってほしいですね。」といった記事への批判の声のほか、「いちいち噛みつかなくていいと思いますよ」「自分の都合に合わせて世論を切るのは、カッコ悪いからやめたほうがいいですよ。」といった意見も寄せられている。

※三原じゅん子氏、週刊女性記事に対する投稿（三原じゅん子氏の公式Xより）