 北川景子、エレガントな“貴婦人”に！金色のトラと並んだ姿に「ちょっと異様な光景です」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

北川景子、エレガントな“貴婦人”に！金色のトラと並んだ姿に「ちょっと異様な光景です」

エンタメ その他
注目記事
「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇
  • 「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇
  • 「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇から
  • 万平ホテル　アルプス館　外観
  • 森 虎雄
  • 森 虎雄
  • 森 虎雄

　森トラストは、女優の北川景子が出演する同社初（1951年の創業以来）となる企業CMを、12月18日からWEBで公開、19日からテレビでの放映を開始する。


OCEANS（オーシャンズ）2025年12月号【表紙：北川景子】What’s Luxury？本物だけが欲しいのだ！ [雑誌]
￥600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
北川景子 写真集『「37」20th anniversary』
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
「トラと森トラ 貴婦人と万平ホテル」篇から

　CM内では、森トラストに魅了される北川演じる「貴婦人」と、そのパートナーであり森トラストに嫉妬する「トラ」との軽妙な掛け合いが展開される。

森 虎雄

　登場するトラは、世界に30頭ほどしかいないとされる「金色の毛並み」を持つ希少なゴールデンタビータイガーをモデルにしており、声は声優の速水奨が担当している。

万平ホテル　アルプス館　外観

　舞台となったのは、森トラストグループが所有・運営する1894年創業の日本有数のクラシックホテル「万平ホテル」だ。創業130年を迎えた2024年、同社による大規模改修・改築工事を経て、伝統的な趣と現代的な快適性を融合しリニューアルオープンした。

　貴婦人役を演じた北川は、舞台となった万平ホテルのエピソードやCMの見どころについて、「ずっと泊まりたいと思っていたのは、本当に万平ホテルです。私の両親は毎年万平ホテルに泊まっていて、朝食がとても美味しいと聞いていました。今回、撮影で行くと話したら、母から『アップルパイとロイヤルミルクティーが信じられないほど美味しいから、絶対食べてね』と。毎年『いいな』と思いながら、私は仕事の都合で泊まることができなかったのですが、今回実現できて本当に嬉しいです」と語った。

　万平ホテルでの撮影については、 「紅葉がとても美しい季節に撮影させていただきました。お庭が本当に綺麗で、撮影しながら窓を開けて心地よい空気を感じることもできました。合間にはアップルパイもいただき、やりたかったことは全部叶いました。ダイニングはとても豪華で、テーブルクロスや食器も美しく、『ここで食事をしてみたいな』と思いながら、トラと一緒に歩いていました」と振り返った。

　最後にCMの見どころについては、「私とトラが並んでいるという、ちょっと異様な光景です。それがきっかけで『森トラストって何だろう?』と、皆さんに興味を持っていただけると思います。見どころは、『森トラ』という森トラストを省略したセリフと『トラ』という言葉の組み合わせで、くすっと笑える広告になっています。きっと皆さん、笑っていただけるんじゃないかなと思います」と締めくくった。


北川景子、夫・DAIGOと結婚してよかったと「毎日思う」「この方でなければ結婚できてない」 | RBB TODAY
画像
北川景子は夫・DAIGOと結婚して幸せだと毎日感じ、相手を尊重し支え合っていることを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240196.html続きを読む »

北川景子、娘の入園きっかけで“裁縫”にドハマり！ 腕前披露 | RBB TODAY
画像
北川景子が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りポーチ、手作りポシェットをお披露目し、裁縫にハマっていることを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/23/226057.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top