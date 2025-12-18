SHINee・テミン、米グラミー・ミュージアム公式ステージに出演決定！特別パフォーマンスに期待 | RBB TODAY

SHINeeのテミンが、アメリカのグラミー・ミュージアムでステージを披露する。

12月17日（現地時間）、グラミー・ミュージアム（GRAMMY Museum）によると、テミンは来年1月20日に開催される『グローバル・スピン・ライブ（Global Spin Live）』に出演する予定だ。

『グローバル・スピン・ライブ』は、グラミー・ミュージアムが主催するライブトーク＆パフォーマンスシリーズで、世界的アーティストにスポットを当てる人気プログラムだ。

（写真＝BPMエンターテインメント）テミン

グラミー・ミュージアムはテミンについて、「羽のように軽やかで柔軟でありながら、鋭く流麗なダンスラインで知られるアーティスト」と紹介し、「歌手として、そしてパフォーマーとして幅広いスペクトラムを見せてきた」と高く評価。出演への期待を示した。

テミンは同番組で、最近リリースした楽曲やこれまでのキャリアについて語るとともに、特別なライブパフォーマンスも披露する予定だ。先立って出演したNBCの看板トーク番組『ザ・ケリー・クラークソン・ショー（The Kelly Clarkson Show）』では、圧倒的なステージ掌握力と存在感を発揮し、強烈な印象を残しただけに、『グローバル・スピン・ライブ』でのパフォーマンスにも注目が集まっている。

さらにテミンは、『グローバル・スピン・ライブ』出演に先立ち、来年1月16日にアメリカ・ラスベガスの「Dolby Live at Park MGM」で「TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas」を開催。この公演はチケット発売からわずか10分で完売し、テミンのグローバルな人気を改めて証明した。

その勢いのまま、来年4月にはK-POP男性ソロアーティストとして唯一、「2026 Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージに立ち、テミンならではの強烈なパフォーマンスを披露する予定だ。

なお、テミンは12月24日・25日に兵庫で、日本アリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」のフィナーレ公演を行う。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

