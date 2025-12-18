北川景子、2025年は主演女優賞受賞で「本当に念願がなかった」 | RBB TODAY

女優の北川景子が17日、都内にて森トラスト 初CM発表会に出演した。

北川景子【写真：竹内みちまろ】

北川は新CMの貴婦人姿で登場。2025年は映画『ナイトフラワー』で「第50回報知映画賞」主演女優賞と「ELLE CINEMA AWARDS 2025」エル ベストアクトレス賞を受賞したが、主演映画で賞を獲りたいと思って努力してきたといい「今年は2つも頂くことができ、本当に念願がなかった」と振り返った。

「両立とは言いませんが」としたうえで、子育てと仕事の両方を頑張ったことを告げ「倒れることなくできたのは本当によかったなと思います」と目を輝かせた。「重たい役柄が多かった」というも「家に帰ってからは子どもたちも騒がしくて、否が応でも日常に戻る」毎日を送っているとのこと。「現場ではシリアスでも家に帰ると普通の親になれるという生活のギャップもよかったのかな」と自己分析した。

今年は子どもが風邪をひくと「100発100中」で北川にうつったそうだが、女優の森田望智から格闘技のトレーニングをすると体温があがり風邪をひいたりすることがなくなったと聞いたエピソードを紹介。「産後に何となく嫌になっちゃってやっていなかったのですがトレーニングを再開しようかなと思っています」と2026年に取り組みたいこととして筋トレをして体温を上げることを挙げた。