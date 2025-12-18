 森香澄、ドレス＆制服姿が可愛すぎる！森香澄、上海ディズニーの思い出を動画で披露 | RBB TODAY
森香澄、ドレス＆制服姿が可愛すぎる！森香澄、上海ディズニーの思い出を動画で披露

森香澄【写真：竹内みちまろ】
  • 森香澄【写真：竹内みちまろ】

　17日、フリーアナウンサーの森香澄が自身のインスタグラムを更新。上海ディズニーリゾートを満喫する様子を収めた動画を公開した。


　公開された動画の前半では、イエローのロングドレス姿を披露している。『美女と野獣』の絵画の前でポーズをとるシーンから動画はスタート。背中が大胆に開いたデザインのドレスをまとい、ホテルのロビーにある巨大なクリスマスツリーの前で優雅にターンをしたり、上品な佇まいを見せたりしている。

　一方、後半では、グレーのブレザーにミニスカート、ネクタイを合わせ、頭にはキャラクターのふわふわとした帽子を着用した制服姿で登場。前半とは打って変わり、パーク内で焼きとうもろこしを豪快に頬張ったり、ミッキーの形をしたピザを前にサムズアップポーズをしたりと、無邪気にはしゃぐ様子が満載だ。お城を背景にした自撮りや、パレードに手を振るシーンなど、ドレス姿の大人っぽさとは対照的なあどけない魅力が詰まった動画となっている。

　また森は、動画内で着用している華やかな衣装について「夜はルミエールキッチンに行ったので、イエロードレスにしました」と説明。「美女と野獣」の世界観をイメージしたレストランに合わせて、自らコーディネートを選んだことを明かしている。

　この投稿を見たファンからは、「香澄ちゃんの黄色のドレス、エレガントで、超似合ってて、超可愛いいよー」「上海ディズニーいいですねプリンセス香澄」「ディズニーの世界から飛び出してきたみたい」などの声が寄せられている。

※森香澄、上海ディズニーでの思い出をまとめた動画の投稿（森香澄の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

