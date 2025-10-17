KARA・知英、約10年ぶりとなるカレンダーが発売決定！ 沖縄を舞台に“新しい魅力”を表現 | RBB TODAY

12月12日、KARAのメンバー・知英の最新カレンダー『知英カレンダー2026』（主婦と生活社）が発売される。

知英は、日本でのK-POPブームの火付け役となった伝説的グループ「KARA」のメンバー。約1年前に日本でのソロ活動を本格的に再開させてからは、堪能な日本語を活かし、ドラマや映画、バラエティ番組など多方面で活躍の場を広げている。

約10年ぶりの撮り下ろしとなる今回のカレンダーは、全編沖縄でロケを敢行。30代を迎え、様々な経験を経てさらに輝きを増した彼女の「新しい魅力」を表現した。昔と変わらない無邪気な笑顔から、思わず見惚れるほど美しい姿、趣味のフリーダイビングを楽しむ様子まで、沖縄の美しい風景と共に月ごとに異なる表情を堪能できる内容となっている。

なお、知英は11月1日と2日に日本でのファンミーティングを控えるほか、12月20日にはKARAのメンバーであるヨンジとの初のユニットイベント開催も決定している。カレンダーの発売を記念したイベントは、12月22日にHMV&BOOKS SHIBUYAで開催。参加券は10月21日20時より販売開始予定。