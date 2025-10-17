ちょっと見せすぎでは…？TWICE・ツウィ、ランジェリーのぞく大胆衣装でボリューミーな美貌発散【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICE・ツウィが美貌際立つ大胆衣装SHOTでファンを虜にしている。

ツウィは10月17日にインスタグラムを更新。リボンの絵文字とともに「Victoria's Secret」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ランジェリー衣装がチラ見えするクロップド丈のVネックトップスに「PINK」と書かれたミニスカートを合わせたコーディネートでカメラをじっと見つめるツウィが写っている。

ツウィは最近、ナヨン、モモ、ジヒョとともに米ニューヨークで行われたランジェリーブランド「Victoria's Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）」のショーに出演。今回投稿したコーディネートはその際に着用した衣装だ。

目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはもちろんのこと、首元が大きく開いた衣装から意外なボリューム感もあらわにしたツウィ。思わず二度見してしまうような圧巻の魅力で、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿には世界中のファンからコメントが殺到。「なんてゴージャスなの…」「美しすぎる！」「アメイジング」など絶賛の反応が寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは去る10月10日、デビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースした。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

