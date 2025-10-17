ENHYPEN・ヒスン、誕生日に見せた“神対応”が話題！ENGENEの愛に感謝「全部ちゃんと見てます」 | RBB TODAY

ENHYPENのヒスンが、誕生日を迎えてファン“ENGENE”へ感謝の気持ちを伝えた。

ヒスンは自身の誕生日である10月15日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」のライブ配信を通じてファンと交流し、誕生日を迎えた感想を語った。

ヒスンは、自身の誕生日を祝うためにファンが用意した様々なイベントについて言及し、感謝の思いを伝えた。彼は「今回の誕生日には、本当に多くの方がプレゼントの意味を込めてカフェイベントを開いてくれたり、横断幕を掲げてくれたりしました。ソウル駅でも広告を出してくれたそうですね」と語り、「どれもちゃんと見ていますし、僕にたくさんの愛を送ってくださって本当に感謝しています。皆さんの気持ちをしっかり受け取ったので、改めて感謝の気持ちを伝えたかったです」と温かなコメントを残した。

（写真提供＝BELIFT LAB）ヒスン

誕生日ケーキを味わいながらライブ配信を行ったヒスンは「今日はおいしいものをたくさん食べました。ジェユクポックムも食べたし、パンも食べました」と語り、親しみやすく可愛らしい魅力を見せた。さらにメンバーたちもヒスンに音声メッセージでお祝いを伝え、ENHYPENの強い絆を感じさせた。

なお、ENHYPENは昨年10月、韓国・高陽（コヤン）総合運動場での公演を皮切りに、日本、アジア、北米、ヨーロッパなど世界各地のスタジアムやドームを巡るワールドツアー「WALK THE LINE」を展開してきた。全18都市・29公演にわたるツアーを通して、オフライン観客だけで約64万6000人を動員し、ENHYPEN史上最多の累計観客数を記録した。

そして10月24日～26日には、ソウル・KSPO DOMEでアンコールコンサートを開催し、「WALK THE LINE」のフィナーレを飾る予定だ。

◇ヒスン プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）のデビュー候補生に選ばれたことも。TXTとしてのデビューは逃したが、オーディションプログラム『I-LAND』を通じてENHYPENのメンバーとなった。『I-LAND』出演当時に見せたストイックなイメージから一転、デビュー後は天然な一面も発覚し、その人気に拍車をかけた。

