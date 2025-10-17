“日本一かわいい剣道女子”佐藤あかり、胴着を脱いだ自然体のショットに「かわいすぎ」の声多数 | RBB TODAY

16日までに、「日本一可愛い剣道女子」として話題のタレント・佐藤あかりが自身の公式インスタグラムを更新。胴着を脱いだ自然体のショットを公開し、反響を呼んでいる。

佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日公開された写真は10月12日に開催されたファンイベントのオフショット。秋らしい公園を舞台に、雰囲気の異なる2種類のコーディネートでファンイベントを楽しむ佐藤の姿が収められている。

ピンクの柔らかなカーディガンに白いスカートと黒のベレー帽を合わせたスタイルでは、少しはにかんだような表情や愛らしい笑顔を披露。白いニットカーディガンにレザー調のミニスカートとロングブーツを合わせたコーディネートでは、弾けるような笑顔でポーズを決めたり、楽しそうに手を振ったりと、佐藤の明るく親しみやすい魅力が伝わってくるショットとなっている。

佐藤は「ファンイベントでした♡いつも応援して下さる皆様のお陰で活動できています。本当に、ありがとうっ」とファンへの感謝を綴り、続けて「次は、もっともっと楽しんでもらえるイベントを開催しますっ！！」と意気込みを語った。さらに「10月18日（土）19時30分～お引越しを終えた新事務所にて、毎週行っている公開戦略会議を初公開します この日からは、みんなもチームの一員だ～～っ」と今後の配信について告知し、「お時間ある方は、見てほしいですっ！！TikTok生配信～ お楽しみに～っ！！」と呼びかけた。

この投稿には、「かわいすぎ」「可愛い^ - ^ 素敵な写真ですね^ ^」「4枚の写真それぞれの表情が違った感じですごくいいです！」「素敵な写真ありがとう♪配信楽しみ」など、絶賛のコメントが多数寄せられている。