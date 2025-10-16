ILLIT、『THE FIRST TAKE』第600回に登場！アコースティック版『Almond Chocolate』で澄んだ歌声を披露 | RBB TODAY

K-POPガールグループ・ILLITが、15日に公開された『THE FIRST TAKE』の第600回に登場。今年2月にリリースされた初の日本オリジナル楽曲『Almond Chocolate』を、アコースティックアレンジで一発撮りパフォーマンスした。

ILLIT『THE FIRST TAKE』

ILLITは先月公開の第596回でデビュー曲『Magnetic』を披露し、「メンバー1人1人の歌声が魅力的だ」「洗練されたアレンジ、何度も聴いてしまう」と大きな反響を呼んだばかり。2度目の登場となる今回は、ノンビートのアコースティックギターとピアノを主体としたアレンジで、メンバーの澄んだ歌声を届けた。

同楽曲は、SEKAI NO OWARIのNakajinと、BTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作され、映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌にも起用された楽曲。“推し”への熱い想いをアーモンドチョコレートに例えた歌詞がZ世代の共感を呼び、TikTokではダンスチャレンジ動画がバイラルヒットを記録した。

K-POPアーティストの日本オリジナル楽曲としては異例のロングヒットとなっており、4月14日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では10位にランクイン。これは、海外女性グループが今年配信を開始した楽曲としては最高の週間再生数と順位を記録。また、Apple Music「週間ソング・ランキング」でも6位を記録するなど、デビュー曲『Magnetic』と並ぶ代表曲になりつつある。

※ILLIT - Almond Chocolate / THE FIRST TAKE