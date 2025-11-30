 豊田ルナ、新作カレンダーのお気に入りは南国フルーツ柄の‟夏娘”ビキニカット！ | RBB TODAY
豊田ルナ、新作カレンダーのお気に入りは南国フルーツ柄の‟夏娘"ビキニカット！

豊田ルナ【写真：竹内みちまろ】
　グラビアアイドルの豊田ルナが30日、都内にて「豊田ルナ 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

　完成したカレンダーを見て、「今年は過去イチくらのいいできになっているのはないかなと思っています」とにっこり。「23歳になって大人っぽい表情にも慣れてきました。大人っぽい表情と昔っぽい初期に戻ったようなあどけない表情を両方楽しめるカレンダーになっているのではないかなと思います」と声を弾ませた。

　「原点回帰ではないのですが、オーソドックスな水着のカレンダーになっていると思います」と告げ、野外で陽を浴びながら笑顔を見せている水着カットから、室内でブラックやブラウンの水着を身に着けてシックに撮影したものまで見どころの多い内容になっていることを紹介した。

　お気に入りは、カラフルなビキニ姿で麦わら帽子をかぶっている1枚。7月生まれの豊田は「南国フルーツ柄になっていて麦わら帽子もかぶっているので『絶対、夏のページだ』と話していました」と振り返り、「私らしい‟夏生まれ”という感じがする夏娘な感じの写真でお気に入りです」と目を輝かせた。

　一方、表紙は澄ました表情でこちら側を見つめるカット。「こういう表情が一番最初に来ることはあまりなかったなと思い、年齢も大人になったし、大人っぽい表情で『今までとは違うぞ』というところを出したくてこれにしました」と表紙カットにセレクトした理由を説明した。


《竹内みちまろ》

