宇野昌磨、トップに立って分かった羽生結弦のスゴさ | RBB TODAY

宇野昌磨、トップに立って分かった羽生結弦のスゴさ

　15日に放送された『人生最高レストラン』（TBS系）に、フィギュアスケート選手の宇野昌磨がゲスト出演。自身がトップに立った経験から、羽生結弦のスゴさについて語った。

　宇野は、2022年に2度目となる北京オリンピックでは銅メダルを獲得。翌年には日本男子として初めて世界選手権を連覇するなど、キャリアとして絶頂のさなか、引退を決意した。宇野は北京オリンピックを境に、羽生結弦とネイサン・チェンの2人が引退し、必然的に繰り上がりでトップになったと語る。ずっと追いかけていた2人だっただけに、すごいことをしたという嬉しさよりも、寂しい気持ちが込み上げてきたという。

　世界選手権を2連覇した時も、「成し遂げた」というよりは「安堵というか、なんとか乗り切ったな」という心境だったと明かした。

　MCの加藤浩次は、「追う側から追われる側になってるわけでしょ？それって全然違うものですか？」と尋ねると、宇野は「違いますね」と答え、より羽生の凄さを実感したという。宇野は「彼（羽生）はずっと追われる立場、僕はずっと追う立場で。追う立場の方が面白いし楽しいし失うものもない」と語った。追う楽しさを知っているからこそ、追われる立場の難しさをこの1、2年で感じたという。

　この発言を受け、加藤は「（宇野は）ゲーム好きだから、クリアする方が好きなんでしょ？」と、宇野が好きなゲームにたとえてコメントした。


《平木昌宏》

