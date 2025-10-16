 最大30%オフの300円引き！バーガーキング、20日より5日間限定で「ワッパー祭り」開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

最大30%オフの300円引き！バーガーキング、20日より5日間限定で「ワッパー祭り」開催

ライフ グルメ
注目記事
ワッパー チーズ セット価格：990円→690円（300円引き）
  • ワッパー チーズ セット価格：990円→690円（300円引き）
  • ワッパー祭り
  • ダブルワッパー チーズ セット 価格：1,340円→1,040円（300円引き）
  • スモーキーBBQワッパー セット 価格：970円→670円（300円引き）
  • テリヤキワッパー セット価格：970円→670円（300円引き）
  • スパイシーワッパー セット 価格：970円→670円（300円引き）

　バーガーキングは10月20日から10月24日までの5日間限定で各日14時から「ワッパー祭り」を開催する。対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30%オフの300円引きで楽しめる。

ワッパー 祭り

　バーガーキングは300店舗を突破し、2022年7月から2025年9月まで39か月連続で既存店売上高が前年比を上回る継続した成長を続けている。今回のキャンペーンは顧客への感謝を込めて実施される。

　対象商品は、人気No.1メニューの「ワッパー チーズ セット」、ボリューム感のある「ダブルワッパー チーズ セット」、スモーキーな「スモーキーBBQワッパー セット」、旨味あふれる「テリヤキワッパー セット」、旨辛スパイシーソースの「スパイシーワッパー セット」の5種類だ。

ダブルワッパー チーズ セット 価格：1,340円→1,040円（300円引き）
スモーキーBBQワッパー セット 価格：970円→670円（300円引き）

　各セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付く。店内飲食・テイクアウトどちらも利用可能で、クーポンの利用にはバーガーキング公式アプリのダウンロードと会員登録が必要となる。

テリヤキワッパー セット 価格：970円→670円（300円引き）
スパイシーワッパー セット 価格：970円→670円（300円引き）

　クーポンは各日14時以降に表示され、セルフレジや有人レジでQRコードをスキャンして利用できる。ドライブスルーでは4桁の番号を伝え、会計窓口でQRコードを提示する。1会計3セットまで利用可能で、他の割引サービスとの併用はできない。なお、東京競馬場店と京都競馬場店では同キャンペーンを実施していない。


東京カレンダー2025年12月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,833
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top