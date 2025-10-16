『DOWNTOWN+』新番組発表！新感覚の睡眠導入コンテンツ「ダウプラボイス」を展開 | RBB TODAY

11月1日にスタートするダウンタウンの新配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが16日に更新。オリジナル番組「ダウプラボイス」の情報を発表した。
投稿では、番組のビジュアルとともにユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツである同番組を発表。「ゲストに迎えた芸人たちと交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚です」と紹介し、「大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます」と紹介コメントを添えて締めくくっている。
『DOWNTOWN＋』では14日に『7:3トーク』、15日には『実のない話トーナメント』の発表が行われるなど、新番組情報の公開が続いている。
同サービスの詳細は10月2日に発表。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーで展開される予定で、初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組などの企画が予定されている。
※オリジナル番組「ダウプラボイス」に関する投稿（『DOWNTOWN+』公式Xより）
