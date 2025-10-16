不二家、創業115周年記念！“ペコちゃん”デザインの手帳やスプーンをプレゼント | RBB TODAY

不二家が創業115周年を記念したペコちゃんグッズプレゼントキャンペーンを実施する。第1弾として11月1日から、税込3000円以上購入の顧客に先着で「ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん」をプレゼント。手帳サイズは約縦150×横105mm、ブック型ふせんサイズは約縦110×横80mm。クリアカバーには抗菌加工を施している。

今回のデザインテーマは「ペコポコミルキーワールド」。2026年はミルキー発売75周年にあたり、75周年の祝いにペコちゃんたちがミルキーワールドでさまざまなイベントを楽しむ様子が描かれた華やかなデザインだ。全ページ描き下ろし・フルカラーで、中身のデザインはシンプルなため普段使いにぴったりだ。

第2弾として創業日にあたる11月16日限定で、税込3000円以上購入の顧客に先着で「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」を1個プレゼント。サイズは約縦140×横32mm、材質はステンレス。ペコちゃんの顔が描かれた可愛らしいスプーンだ。

【第2弾】創業日に先着で「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」をプレゼント！（C）FUJIYA

第3弾として11月28日のブラックフライデーより、税込3000円以上購入の顧客に先着で「ペコちゃんリバーシブルポーチ（ブラック）」をプレゼント。サイズは約幅155×高さ110×奥行45mm、材質はポリエステル。表面にはペコちゃんを、裏面にはペコちゃんの後ろ姿をプリントし、中面にはブラックなミルキーフラワー柄を描いた、シンプルかつオシャレなデザイン。両面使える仕様のため、気分に合わせて使い分けられる。

【第3弾】ブラックフライデーよりスタート！ リバーシブルポーチをプレゼント！（C）FUJIYA

創業祭にあわせて限定ケーキやミルクレープも販売する。「LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺）」（税込561円）は、軽いタイプのカスタードクリームと苺クリームを格子柄に重ね、艶やかな苺グラサージュで仕上げ、「ルック（彩色苺）」のあまおう苺味を飾った。クレープ生地の食感や、まろやかなクリームと甘酸っぱい苺のマリアージュを楽しめる、アーガイル柄が可愛いミルクレープだ。

「LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺）」 税込561円（C）FUJIYA

「LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）」（税込561円）は、スポンジに苺クリームと苺ソースを重ね、上面には「ルック（彩色苺）」のとちあいか味を飾った、ピンク色が可愛らしいケーキ。ふわふわのスポンジと苺クリームのやさしい味わいを楽しめる。

「LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）」 税込561円（C）FUJIYA

「LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）」（税込561円）は、スポンジに苺クリーム、苺ソース、苺ジュレをサンドし、上面にはミルククリームと苺キャンディチップ、「ルック（彩色苺）」のつぶつぶ苺味を飾った。まろやかな味わいのミルククリームと苺の酸味がマッチした、甘酸っぱく爽やかな一品だ。

「LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）」 税込561円（C）FUJIYA

115周年記念デザインのコットンバッグ&焼菓子詰め合わせも登場する。「創業祭焼菓子詰め合わせ」（税込3000円）は、2025年創業祭デザインのコットンバッグに、不二家洋菓子店の人気焼菓子を16点詰め合わせた限定詰め合わせ。11月1日に発売する。

「創業祭焼菓子詰め合わせ」 税込3,000円（C）FUJIYA

詰め合わせ内容は「バウムクーヘン」3個、「ミルキーバウムクーヘン」3個、「ふんわりマドレーヌ（ミルク）」2個、「ふんわりマドレーヌ（チョコミルク）」2個、「チーズタルト」2個、「フルーツタルト」2個、「フィナンシェ」2個。

「不二家の創業祭 アニバーサリーセット2025」 税込3,900円（C）FUJIYA

不二家洋菓子店ネット予約受付サイトでも、創業祭を記念したアニバーサリーセットを販売する。予約期間は2025年10月16日11:00から10月30日23:59まで。配送期間は2025年11月14日から16日まで。