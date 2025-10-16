可愛い“ピカチュウ”のシュークリームも！セブンイレブン、本日より『ポケモンZA』コラボ商品が発売 | RBB TODAY

株式会社セブンイレブン・ジャパンは、「Pokémon LEGENDS Z-A」「Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition」の発売を記念し、ポケモンオリジナルパッケージ商品を販売する。さらに、オリジナルグッズ等が当たる3つのキャンペーンを10月16日より順次実施する。

オリジナルパッケージ商品購入で豪華ポケモングッズなどが当たる「ポケモンみっけ！」応募抽選キャンペーン

メインとなる「ポケモンみっけ！」応募抽選キャンペーンでは、オリジナルパッケージ商品購入でポケモンルーム宿泊券やオリジナルタンブラー（3種セット）が抽選で当たる。応募者全員がもらえるデジタル壁紙も用意されている。

セブン‐イレブン・ジャパン『Pokémon LEGENDS Z-A』『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition』

対象商品には森永製菓の板チョコアイスやバニラモナカジャンボ、フタバ食品のダンデーチョコレート、ロッテの爽バニラ、江崎グリコのパピコチョココーヒーなどが含まれる。

オムライスおむすびトマトソース（税込213.84円）

ずっしり草もち（税込203.04円）

王道の生どら焼 粒あん＆ホイップ（税込205.20円）

また、対象商品を一度に2個購入すると「オリジナルA4クリアファイル プレゼントキャンペーン」でオリジナルA4クリアファイルが1枚もらえる。黒の背景にメガシンカポケモンを大きくあしらったクールなデザインとなっている。

オリジナルA4クリアファイル（全5種）

さらに、公式Xを活用した「フォロー&引用ポストキャンペーン」では、セブン-イレブン公式Xをフォローし、対象ポストに該当テーマを答えて引用ポストすると、抽選で5名にオリジナルパンプジンパーカーをプレゼントする。このパーカーはポケモンずかんNo.0711（セブン-イレブン）のパンプジンが全面にデザインされたフルグラフィックパーカーとなっている。

実施期間は2025年10月16日から27日までの12日間で、応募締切は10月29日となっている。オリジナルパッケージ商品を1個購入するごとに、レシートへシリアルナンバー1つが印字され、これを入力して応募する仕組みだ。