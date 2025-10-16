マクドナルドに『ストリートファイター』初登場！3種類の期間限定バーガーが22日発売 | RBB TODAY

マクドナルドが人気格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズと初のコラボレーションを発表した。10月22日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売される「ストリートバーガーズ」は、ゲームキャラクターをイメージした3種類のバーガーが登場する。

新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、主人公リュウをイメージした商品だ。てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせた。単品470円から、バリューセット770円からで販売する。

焦がしにんにくマヨたまごてりやき 470円～

「油淋鶏マヨチキン」は春麗をイメージした新商品で、ムネ肉を使ったチキンパティに甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングを合わせた。単品470円から、バリューセット770円から。

油淋鶏マヨチキン 470円～

また、昨年も大好評だった「トリチ」が1年ぶりに登場する。ケンをイメージしたこの商品は、100%ビーフパティが3枚入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした。単品590円から、バリューセット890円から。

トリチ 590円～

朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」も1年ぶりに復活。ジューシーなソーセージパティ2枚とチェダーチーズ2枚を、ケチャップとピクルス2枚とともにオリジナルマフィンでサンドした。単品400円から、朝マックバリューセット600円から。

＜朝マック＞ ダブチソーセージマフィン 400円～

新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」は、ビーフのうま味に数種類の香辛料を加えて、やみつき感のある味わいに仕立てた。ポテト単品にプラス40円で楽しめる。

シャカシャカポテト やみつきコンソメ味 ポテト単品 ＋40円～

「マックフィズ みなぎるエナジー」「マックフロート みなぎるエナジー」は、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクで、それぞれ300円から、380円から。コラボ限定カップでの提供となる。

さらに、10月21日から放映開始の新TVCMでは、「ストリートファイターII」のゲームステージにマクドナルドが登場。リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクター「ベガ・スマイル」と対戦する懐かしいアニメーション映像だ。

「ストリートファイター6」では、コラボを記念した「ベガ」のコスチューム特別カラーを、コラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に配布する。また、バトルハブ内で投票イベント「マクドナルドの人気バーガー選挙！」も開催される。

Xキャンペーンでは、「#マックから期間限定ストリートバーガーズ」をつけてリプライすると、抽選で100名に1000円分のマックカードが当たる。応募期間は10月16日7時から23時59分まで。販売期間は10月22日から11月下旬予定。一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗で販売する。

・ストリートバーガーズ「うまいやつに会いにいく」篇