菊地亜美、父が退職後に“俳優デビュー”していた「突然エキストラ事務所に…」 | RBB TODAY

17日に放送される『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に、 千鳥のノブと大悟、そしてゲストに相川暖花（SKE48）、菊地亜美、鳥谷敬、中尾明慶、屋敷裕政（ニューヨーク）がゲスト出演する。

大悟(千鳥)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

同番組は「お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK」というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティーだ。

中尾明慶『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

数々のドラマやCMで活躍する中尾から飛び出したのは、意外すぎる社会人の弱点だった。「丁寧なメールが返せない」「契約書の『甲・乙』が途中でわからなくなる」など、思わずうなずいてしまう「あるある」が次々と明かされる。

話題は「一般常識、足りてます？」へ発展。ノブが「手紙の『拝啓』とか時候のあいさつ、もう全然わからん」とぼやけば、大悟も「字を書かなくなった」と共感した。使う派・使わない派で揺れる生成AI活用術や、スポーツ界特有のサイン文化の話題まで、それぞれが常識に自信がない瞬間を振り返った。

相川暖花(SKE48)『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

SKE48の現役リーダー・相川暖花は、11年間のアイドル活動を通して体感したリアルな悩みを告白した。かつては握手会に1人しか来なかったこともあったという彼女は、人気と向き合い続ける日々だという。

その話をきっかけに、元アイドルの菊地亜美が「どうしたら人が来てくれるのか」を考え抜いた結果たどり着いた、ある戦略を明かした。さらに、元プロ野球選手の鳥谷も加わり、「人気をどう測るか？」というテーマに発展。

北海道出身の菊地が語るのは、まさかの父の芸能界デビュー話だった。退職後、突然「エキストラ事務所に入った」と言い出し、気付けばドラマやCMにまで出演していたという。「このCM見て！」と流すと、菊地父と共演していたのはなんと中尾明慶だった。まさかの構図にスタジオは大爆笑となった。

鳥谷 敬『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

話題は第二の人生の在り方へ発展。鳥谷は選手から解説者への転身で直面した難しさを語り、中尾は「第二の人生を考えるのが怖い」という胸の内も明らかにした。さらに、ノブは自分の老後の理想を、相川は「ラーメン屋で働いてみたい」という意外な夢も語り出した。5人の子どもを育てる鳥谷敬が投げかけたのは、親なら誰もが一度は考える教育のテーマだった。子どもに勉強をさせるべきか、それとも好きなことを自由にさせるべきか？この問いかけに、千鳥やゲスト陣も次々と自らの経験を語り出した。

鳥谷は「決められた正解を覚えるより、正解のない世界を体験したほうがいい」と語った。中尾は「息子には普通の道を歩ませたい」と語り、ノブは多くの人に話を聞いて導き出した子育て論を紹介し、「すごい人はみんな、中学生の頃にはもう『自分のやりたいこと』が見えている」と分析した。

屋敷裕政（ニューヨーク）『酒のツマミになる話』（C）フジテレビ

そして屋敷が投げかけた「学歴がなくても賢い人っているよね？」の一言から、大悟が語る人生で一番学んだ場所とは何かも明かされる。