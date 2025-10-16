櫻坂46・谷口愛季、ルームウェア姿の“美少女”ショット！キュートな膝立ちポーズを披露 | RBB TODAY

櫻坂46の谷口愛季が、16日に発売された『週刊少年チャンピオン』46号（秋田書店）の表紙と巻頭特集に登場した。谷口が同誌の表紙を飾るのは今回が2度目となる。
巻頭特集では、オフショルダーのワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てくつろぐ姿、フリルのついたパーカーを着た姿まで、様々な衣装での撮影が行われた。なお、同号には特別付録として谷口の両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードのプレゼント企画も実施される。
谷口は「まさかまた表紙をさせていただけるとは思わなかったので、とても嬉しいです!!表紙で着させていただいたオフショルのワンピースがとてもかわいくてお気に入りでした♡私もマンガを読むのが大好きなので、同じマンガ好きとしてこれからもよろしくお願いします！」とコメントした。
