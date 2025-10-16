SEVENTEEN・エスクプス＆ミンギュ、恋愛リアリティ番組にゲスト出演！”元恋人たちの駆け引き”に本気リアクション | RBB TODAY

SEVENTEENのエスクプスとミンギュが恋愛リアリティ番組にゲスト出演した。

10月15日に公開された恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』（TVING）第5話では、SEVENTEENのエスクプスとミンギュがゲストとして登場。番組に完全に入り込んだリアルなリアクションで、視聴者の共感と笑いを誘った。

この日の放送では、2組目の“X（元恋人）カップル”の正体が明かされたほか、これまで毅然とした態度を見せていた入居者たちが大きく心を揺さぶられ、新たな関係を描き出す姿が映し出された。

特に、新たな参加者の登場によって“乗り換えハウス”全体に微妙な緊張感が漂い、一瞬先も読めない展開に注目が集まった。

2組目の“Xカップル”は年上・年下カップルとして20代の最も熱い時期を共に過ごした恋愛ストーリーが明かされた。2人は、以前よりも成熟し落ち着いた雰囲気を見せたが、“乗り換えハウス”で再会するや否や、激しい感情の渦に巻き込まれた。新しい恋を始める自信を見せていたものの、元恋人が他の異性と親しくする姿に打ちのめされ、胸を締めつけられるような切なさを抱いた。

また、新しい入居者をめぐる微妙な空気感も描かれ、興味を引いた。誰かは密かに声をかけて新入りが慣れない空間に適応できるよう助け、また別の誰かは皆で食べられるように料理を準備するなど、さりげない気配りを見せた。

しかし、その新入居者は、元恋人がハウスにすっかり馴染んでいる姿を見て、眠れないほど心をかき乱されてしまう。

過去の感情を断ち切れない人、新しい始まりに胸を躍らせる人、そしてその狭間で揺れる人、それぞれの想いが交錯する中で、果たして入居者たちの“本当の心”の針はどこを指すのか、注目が集まっている。

なお、恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』第6話は、10月22日20時より韓国で配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

