松田聖子、4年ぶりにスタジオトーク！デビュー45周年を迎えた心境を打ち明ける | RBB TODAY

21日のニッポン放送『垣花正 あなたとハッピー！』で、松田聖子のインタビューがオンエアされる。デビュー45周年を迎えた心境や6月にリリースされたアルバムについて、パーソナリティの垣花正が迫る。
同番組は毎週月曜から木曜の朝8時から11時に放送されているニッポン放送の朝のワイド番組だ。昨年は『SEIKO JAZZ 3』リリースを記念して番組パーソナリティの垣花正が司会を務め、番組リスナーを招いたスペシャル試聴会を実施するなど、これまでも松田聖子とコラボレーションをしてきた。
今回は2021年に松田聖子がニッポン放送1日PR局長に就任した際に出演して以来、4年ぶりのスタジオでのインタビューが実現。今年デビュー45周年を迎えたスペシャルイヤーに開催されたコンサートを観た垣花正アナウンサーが興奮して感想を伝えると、ライブに込めた思いや今年の節目を振り返り、心境を語る。
そして今年6月4日に発売された45周年記念アルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～』についてのトークでは、松任谷由実が日本語訳詞を手掛けた楽曲『Stardust』について今の思いを打ち明ける。
松田聖子の“伝説のコンサート”が甦る！1987年～1990年の映像3タイトルがBlu-ray化！ | RBB TODAY
松田聖子の伝説のコンサート映像3タイトルが初のBlu-rayで、9月21日に同時発売する。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/07/25/200551.html?from=image-page-title続きを読む »
渡辺美奈代、夫＆次男と“松田聖子ライブ”に感激！「宝物がひとつ増えました」 | RBB TODAY
渡辺美奈代は家族とともに松田聖子のコンサートを訪れ、感激と宝物増一を喜び、親子写真や思い出をブログで紹介した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/14/233280.html続きを読む »
永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～ (45周年記念盤)(4枚組)
￥4,950
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥4,950
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli♡pop” (初回限定盤)(フォトブック付) [Blu-ray]
￥7,631
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥7,631
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)