松田聖子、4年ぶりにスタジオトーク！デビュー45周年を迎えた心境を打ち明ける | RBB TODAY

21日のニッポン放送『垣花正 あなたとハッピー！』で、松田聖子のインタビューがオンエアされる。デビュー45周年を迎えた心境や6月にリリースされたアルバムについて、パーソナリティの垣花正が迫る。

同番組は毎週月曜から木曜の朝8時から11時に放送されているニッポン放送の朝のワイド番組だ。昨年は『SEIKO JAZZ 3』リリースを記念して番組パーソナリティの垣花正が司会を務め、番組リスナーを招いたスペシャル試聴会を実施するなど、これまでも松田聖子とコラボレーションをしてきた。

今回は2021年に松田聖子がニッポン放送1日PR局長に就任した際に出演して以来、4年ぶりのスタジオでのインタビューが実現。今年デビュー45周年を迎えたスペシャルイヤーに開催されたコンサートを観た垣花正アナウンサーが興奮して感想を伝えると、ライブに込めた思いや今年の節目を振り返り、心境を語る。

そして今年6月4日に発売された45周年記念アルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～』についてのトークでは、松任谷由実が日本語訳詞を手掛けた楽曲『Stardust』について今の思いを打ち明ける。