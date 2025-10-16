 “表現者”としての姿を大特集！乃木坂46・池田瑛紗、澄み切った笑顔で表紙を飾る | RBB TODAY

“表現者”としての姿を大特集！乃木坂46・池田瑛紗、澄み切った笑顔で表紙を飾る

　31日に発売されるグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10（秋田書店）の表紙・裏表紙を乃木坂46の池田瑛紗が飾る。同号は現役藝大生として個展開催も間近に控える池田の大特集号となっている。

　巻頭特集では、アイドルとして、そして表現者としての池田に迫る。超ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う責任と義務、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の今を語りつくしている。さらに特別付録として池田瑛紗の両面ポスターが付いてくる。加えて今号は裏表紙も池田瑛紗が飾る。

　池田は「今回は多くのアイドルの中から私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます。真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした（笑）」とコメントした。

　同誌には乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋が初登場する。

　その他、福井梨莉華、AKB48の鈴木くるみ、人気声優の前田佳織里、相良茉優が登場する。さらにチェーン特典ポストカードも用意されている。セブンネットショッピングでは池田瑛紗ポストカードA・B、増田三莉音ポストカードが、HMV&BOOKSでは坂井新奈ポストカード、中川智尋ポストカードが特典として付く。


